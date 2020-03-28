В России подтвердили еще 228 случаев заражения коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России за минувшие сутки подтвердились 228 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб. Таким образом, всего, по эти данным, в 62 российских регионах зафиксированы 1264 случая инфицирования.

За сутки выписаны четыре человека (двое в Тверской области, остальные в Самарской и Томской областях), а за все время — 49.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

По данным оперативного штаба, всего зафиксированы четыре летальных случая.

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