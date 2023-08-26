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Военная операция на Украине ,  
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В демоверсию ЕГЭ по истории включили вопросы о военной операции

В демоверсию ЕГЭ по истории включили вопросы о военной операции на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Экзаменуемым предлагают ответить на вопросы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области в Россию и погибшем полковнике ДНР Ольге Качуре. Задания о военной операции обещали включить в ЕГЭ после появления нового учебника
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал демоверсии контрольно-измерительных материалов Единого государственного экзамена 2024 года, в том числе по истории. Среди заданий есть вопросы о военной операции на Украине. Внимание на это обратила журналистка Ксения Собчак.

Во втором задании первой части ЕГЭ выпускникам школ предлагают расположить исторические события в хронологическом порядке. Одно из них звучит так: «подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России». Его предлагают разместить в правильном порядке относительно строительства первой АЭС и кругосветным путешествием Магеллана.

В пятом задании экзаменуемым нужно установить соответствие между событиями (явлениями, процессами) и их участниками. Среди предлагаемых вариантов есть «специальная военная операция» и «О.С.Качура».

В материалах отмечается, что экзамен призван проверить, как школьники усвоили образовательную программу, в том числе понимание у них «причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI века».

Президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в состав России 30 сентября 2022 года. В течение пяти дней их на соответствие российскому законодательству проверил Конституционный суд, а также добрили в Госдуме и Совфеде. 5 октября были подписаны законы о ратификации договоров.

Ольга Качура в 1996-2012 годах работала в системе Министерства внутренних дел Украины. В 2014-м после начала вооруженного конфликта в Донбассе перешла на сторону ДНР и, как говорили местные власти, «стояла у истоков» Народной милиции. После начала военных действий в феврале 2022 года командовала дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке. Она погибла 29 июля прошлого года. Качуре посмертно присвоили звания Героя ДНР и Героя России. В октябре 2022-го Путин встретился с дочерью Качуры Еленой Карабет.

Рособрнадзор ранее сообщал, что вопросы, связанные с военной операцией, включат в задания ЕГЭ после того как соответствующие учебники появятся во всех российских школах.

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Новый учебник по истории — как всеобщей, так и российской — для учеников 10-х и 11-х классов презентовали в Москве в начале августа. В нем полностью переработали и переписали раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавили раздел о современной истории по сегодняшний день. Целью военной операции там названы «защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России». В нем также утверждается, что «СВО сплотила наше общество, людей разных возрастов и профессий». Авторы учебника — помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что новое пособие поступит во все школы до начала нового учебного года.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЕГЭ история Военная операция на Украине школьники
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