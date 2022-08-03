В ДНР сообщили о гибели полковника Ольги Качуры, воевавшей под позывным «Корса»

На Украине погибла гвардии полковник, командир реактивного артиллерийского дивизиона Ольга Качура, действовавшая под позывным «Корса». Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой Народной Республики, — Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая «Корса», — написал он в своем Telegram. Об обстоятельствах ее гибели он не сообщил.

До 2014 года Качура служила в милиции в городе Горловка. В апреле 2014 года Качура возглавила реактивное артиллерийское подразделение в ДНР, вооруженное установками БМ-21 «Град». Согласно данным из открытых источников, она служила в 3-ей отдельной мотострелковой бригаде «Беркут». В январе 2022 года суд на Украине заочно приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

Войска России, ДНР и ЛНР проводят на Украине военную операцию, которую осудило большинство членов Генассамблеи ООН. К настоящему времени территория ЛНР занята союзными войсками полностью, кроме того под контролем российских войск оказались Херсон и часть Запорожья.