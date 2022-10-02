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Конституционный суд признал договоры с ДНР, ЛНР, Запорожьем и Херсоном

Теперь президент должен направить договоры на ратификацию в парламент и одновременно внести федеральный конституционный закон о принятии новых регионов. Госдума рассмотрит ратификацию в понедельник
Фото: Сергей Батурин / РИА Новости
Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Конституционный суд России признал соответствующими Конституции международные договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, говорится в сообщении суда.

В них, среди прочего, сказано, что «вследствие произвольных решений советских органов власти территория Украинской ССР была в значительной степени сформирована из земель с преобладающим русским населением, без волеизъявления самих граждан». «Если в едином государстве, каковым по сути был СССР, это само по себе практически не влекло нарушения прав граждан, проживающих на соответствующих территориях, то в связи с распадом Союза их фактическое и правовое положение стало изменяться к худшему», — указывает КС.

Ситуация усугубилась после смены власти на Украине в 2014 году, в постановлениях КС это называется «вооруженным антиконституционным переворотов». На Украине было установлено «фактически внешнее управление», говорится в материалах суда. Власти Украины «проводили и продолжают проводить целенаправленную политику, препятствующую тем гражданам, которые идентифицируют себя как принадлежащих к русскому народу, сохранять свою национальную, языковую, религиозную и культурную идентичности».

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин вместе с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также руководителями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким подписал договоры о включении этих территорий в состав России. Этому предшествовали референдумы, на которых, по данным местных властей, подавляющее большинство пришедших на участки проголосовали за присоединение к России. После этого, согласно российскому законодательству, Путин обратился в КС с просьбой проверить международные договора на соблюдение конституционности. Суд рассматривал обращение президента один день.

Как пройдет вхождение ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в состав России
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Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Далее глава государства должен будет направить договоры на ратификацию в Госдуму и одновременно внести федеральный конституционный закон о принятии новых регионов.

Для сравнения, процедура вхождения Крыма в состав России от референдума до вступления документов в силу заняла шесть дней. Переходный период для интеграции был установлен менее года, до 1 января 2015 года. В договоре о принятии в состав также определили, что выборы в органы госвласти Крыма и Севастополя проведут в сентябре 2015 года, однако в итоге президент перенес их на год раньше. До выборов работу продолжали ранее сформированные органы. Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и Севастополя действовали до окончания переходного периода. Законы, которые противоречили Конституции России, не применялись.

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Депутаты и сенаторы ратифицируют договор о принятии в состав России новых субъектов в начале следующей недели. 28 сентября на заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин предложил депутатам перенести региональную неделю и провести внеплановое заседание 3 октября. Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.

Материал дополняется.
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Конституционный суд референдумы ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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