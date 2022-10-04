Совфед ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья

Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в Россию

Совфед вслед за Госдумой одобрил договоры с властями республик Донбасса, Запорожской и Луганской областей

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Накануне документы единогласно одобрила Госдума.

Подписание договоров с властями этих регионов состоялось 30 сентября в Кремле. Выступая перед церемонией подписания президент России Владимир Путин заявил, что люди, живущие в этих регионах, становятся гражданами России навсегда. «Выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст», — указал президент.

С 23 по 27 сентября, во всех четырех регионах прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. В ЛНР за присоединение проголосовали 98,42% избирателей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

Позднее Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, их уже приняла Госдума. Согласно законопроектам, названия регионов после присоединения к России останутся неизменными, их жители со дня принятия (датой считается 30 сентября) станут гражданами России. До 1 января 2026 года на этих территориях будет действовать переходный период

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