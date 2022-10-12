Путин вручил звезду Героя Ольги Качуры ее дочери

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 62,59 (+0,24) Инвестиции, 16:31
Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 63,76 (+0,07) Инвестиции, 16:31
AFP узнал о согласовании миссии по обучению украинских военных в Европе Политика, 17:59
Байден заявил об отсутствии подвижек с Путиным по обмену Грайнер Политика, 17:55
Как ускорить работу инспекторов на месте ДТП Партнерский проект, 17:54
Уральский театр заменил трибьют Пугачевой «песнями любви» Политика, 17:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:35
Кремль предложил Зеленскому не зарекаться от переговоров с Путиным Политика, 17:31
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 17:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кремль ответил Байдену, что Россия не отказывается от переговоров Политика, 17:31
Эксперты сообщили о тренде на снижение цен на стройматериалы в России Пресс-Центр, 17:15
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 17:08
Архсовет одобрил проект 150-метрового небоскреба на Ленинградке Недвижимость, 17:08
Кремль ответил на сообщения о возможных переговорах с Западом в Стамбуле Политика, 17:02
Кремль допустил «полезное обсуждение» с Эрдоганом идей мира на Украине Политика, 17:01
Путин поручил продлить программу социальной газификации Недвижимость, 17:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин вручил звезду Героя Ольги Качуры ее дочери

Ольга Качура стояла у истоков Народной милиции ДНР, говорил мэр Горловки. Она погибла в конце июля
Владимир Путин и Елена Карабет
Владимир Путин и Елена Карабет (Фото: kremlin.ru)

Video

Президент Владимир Путин встретился с дочерью Ольги Качуры, воевавшей за ДНР и погибшей в конце июля. Он вручил Елене Карабет звезду Героя России, которой была посмертно награждена Качура.

Качура (позывной Корса) командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР. Мэр Горловки Иван Приходько, сообщая о ее гибели, не раскрыл обстоятельства.

До 2012 года Качура в течение 16 лет служила в МВД Украины. В 2014 году заняла сторону ополченцев ДНР. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, Качура «стояла у истоков Народной милиции ДНР».

Согласно данным из открытых источников, она служила в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут». Качура командовала дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке. В конце 2021 года суд на Украине приговорил Качуру к 12 годам лишения свободы за «участие в террористической группе или организации».

Указ о присвоении Качуре посмертно звания Героя России Путин подписал 4 августа. Она была удостоена этой награды «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о присвоении ей посмертно звания Героя республики.

Читайте на РБК Pro
В каких странах все еще можно купить «золотую визу» и сколько она стоит Маркетинг, основанный на данных. 15 ключевых показателей, которые должен знать каждый Серж Фаге – РБК: «В Кремниевой долине против русских ничего не имеют» В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов
Авторы
Теги
Персоны
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Владимир Путин Кремль ДНР Украина Военная операция на Украине Герой России

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Прощание с Качурой в Донецке сорвал обстрел ВСУ
Политика
Путин посмертно присвоил звание Героя России полковнику ДНР Качуре
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter