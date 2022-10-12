Путин вручил звезду Героя Ольги Качуры ее дочери

Ольга Качура стояла у истоков Народной милиции ДНР, говорил мэр Горловки. Она погибла в конце июля

Владимир Путин и Елена Карабет (Фото: kremlin.ru)

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Президент Владимир Путин встретился с дочерью Ольги Качуры, воевавшей за ДНР и погибшей в конце июля. Он вручил Елене Карабет звезду Героя России, которой была посмертно награждена Качура.

Качура (позывной Корса) командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР. Мэр Горловки Иван Приходько, сообщая о ее гибели, не раскрыл обстоятельства.

До 2012 года Качура в течение 16 лет служила в МВД Украины. В 2014 году заняла сторону ополченцев ДНР. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, Качура «стояла у истоков Народной милиции ДНР».

Согласно данным из открытых источников, она служила в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут». Качура командовала дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке. В конце 2021 года суд на Украине приговорил Качуру к 12 годам лишения свободы за «участие в террористической группе или организации».

Указ о присвоении Качуре посмертно звания Героя России Путин подписал 4 августа. Она была удостоена этой награды «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о присвоении ей посмертно звания Героя республики.