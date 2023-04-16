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Военная операция на Украине ,  
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В ЕГЭ по истории появятся вопросы о военной операции на Украине

Рособрнадзор: в ЕГЭ по истории появятся задания о военной операции на Украине
Вопросы о военной операции включат в ЕГЭ после того, как новый учебник по истории с соответствующими темами поступит в школы и ученики пройдут материал. Минпросвещение планировало выпустить такие учебники к 1 сентября
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вопросы, связанные со специальной военной операцией на Украине, включат в задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории после того, как соответствующие учебники появятся во всех российских школах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА (контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации. — РБК) соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала. То есть, если материал для изучения будет включен в программу 10-го класса, КИМ по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе», — говорится в сообщении.

В начале апреля министр просвещения России Сергей Кравцов сообщал, что новый учебник истории для старших классов школ, который сейчас разрабатывает Минпросвещения, раскроет причины начала спецоперации на Украине. «Летом планируем выпустить учебники для 10-11-х классов. А с 1 сентября школы уже смогут по ним работать. Кстати, я буквально на днях читал материал о Сталинградской битве, который будет в учебнике. Просто до мурашек — и о полководцах, о наших военных подвигах. Прочитал и раздел, связанный со специальной военной операцией: там раскрыты все причины начала СВО», — отмечал министр.

ЕГЭ в 2023 году будет проходить с 26 мая по 20 июня. Так, 26 мая выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, 29 мая — русский язык, 1 июня — ЕГЭ по математике, 5 июня — историю и физику, 8 июня — обществознание, 13, 16 и 17 июня — иностранные языки, также 13 июня — биологию, а 19 и 20 июня — информатику.

Помощник президента России Владимир Мединский говорил в интервью телеканалу РБК, что будучи министром культуры, предлагал ограничить учебник новейшей истории страны 1999 годом — избранием на пост президента Владимира Путина. Однако, по его словам, тогда его не поддержало ученое сообщество. «Я как раз считал, что на этом надо ставить точку (на 1999 году. — РБК). Нет, ученые сказали: нет, с точки зрения науки правильнее идти до вчерашнего дня, потому что все, что произошло сегодня и закончилось, уже является частью исторического пространства. Поэтому пусть это будет в разделе «Новейшая история». Поэтому, конечно, и СВО будет, и все, что успеет попасть в учебник, в нем окажется», — утверждал Мединский.

По словам помощника президента, сейчас он понял, что ошибался, увидев, как историю стали использовать в политических целях. Как считает Мединский, сейчас школьникам необходимо объяснять, почему спецоперация была неизбежной. В интервью он напомнил об украинизации при большевиках, коллаборационизме на Западной Украине во время Великой Отечественной войны, выделении Украины в независимое государство, «притом что ни одна законная процедура, которой требовало законодательство СССР, проведена не была».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Рособрнадзор ЕГЭ Военная операция на Украине Школа учебники
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