В Москве представили новые учебники по истории с операцией на Украине

В Москве показали новые учебники по истории с операцией на Украине

В новых учебниках по истории полностью переписали разделы, посвященные периоду с 1970-х годов, а также добавили новый, включающий военную операцию на Украине

Владимир Мединский на презентации нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов, который будет использоваться в образовательном процессе с 1 сентября 2023 года (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В Москве представили обновленный учебник истории для старшеклассников.

Учебник для старшеклассников будет носить статус единого госучебника по истории, заявил один из его авторов, помощник президента Владимир Мединский. «По большому счету, это первый подобный учебник после распада СССР», — уточнил он.

В новом учебнике полностью переработан и переписан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавлен раздел по сегодняшний день, включая специальную военную операцию на Украине. При этом раздел по всеобщей истории стал меньше: по словам Мединского, это сделано для того, чтобы избежать дублирования.

Трактовка изложенных в новом учебнике событий, по словам ректора МГИМО и соавтора учебника Анатолия Торкунова, исходит «из нашего сегодняшнего понимания того, что происходило и что происходит в настоящий момент».

Основные тексты и база учебника, по словам министра образования Сергея Кравцова, уже знакомы преподавателям. «Мы дополнили содержание, особенно учебника 11 класса, теми основными фактами, которые сегодня актуальны, — отметил министр. — И после завершения официального военной операции, после нашей победы мы будем еще дополнять учебник».

В новом учебнике, посвященном всеобщей истории, как уточнил еще один соавтор проекта Александр Чубарьян, существенно расширены разделы, посвященные Азии, Африке и Латинской Америке: сейчас им уделена почти треть содержания. Кроме того, расширены блоки, посвященные роли России в глобальных мировых событиях. «История Второй Мировой войны была обновлена, подчеркнута роль Великой Отечественной войны в общем исходе», — отметил Чубарьян.

Стоимость нового учебника составит 849 руб., что на 20% ниже, чем учебника предыдущей редакции, сообщил Кравцов. В его содержание будут впервые включены QR-коды, добавил Мединский, с помощью которых ученики смогут получать доступ к различным архивам, библиотекам и фильмам государственных порталов, а также платформы ВГТРК «Смотрим». При этом, как обратил внимание Мединский, авторам учебника пришлось отказаться от ссылок на такие фильмы, как «Поднятая целина», «Тихий Дон» и «Бриллиантовая рука», поскольку они имеют маркировку «18+»: «Мы уже обратились к Минкультуры с просьбой «убрать эту закостенелость», поскольку не от этого наших детей надо защищать».

О том, что новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию для старших классов уже включен в федеральный перечень учебников, Кравцов сообщил 2 августа на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства. Его, по словам министра, подготовили «в кратчайшие сроки, фактически в течение 5 месяцев». Выпуском тиража занималось издательство «Просвещение». Цена учебника, как утверждал министр, будет на 20% дешевле предыдущего варианта (точная цифра им не называлась). Всего новый учебник по истории для 11-х классов получат 650 тыс. школьников.