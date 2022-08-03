Пушилин присвоил погибшему полковнику Ольге Качуре звание Героя ДНР
Полковнику Ольге Качуре (позывной Корса), которая была командиром реактивного артиллерийского дивизиона ДНР и погибла 29 июля на Украине, присвоили звание Героя республики посмертно, следует из указа, подписанного главой ДНР Денисом Пушилиным.
В своем Telegram-канале он назвал Качуру «отважным воином» и отметил, что ее гибель — это «огромная потеря» для республики.
О смерти Качуры сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Он не указал, при каких обстоятельствах и где погибла полковник.
До 2014 года Качура служила в милиции в городе Горловке. Пушилин пишет, что она «16 лет отработала в органах внутренних дел, прошла путь от следователя до начальника штаба райотдела полиции».
В апреле 2014-го Качура возглавила реактивное артиллерийское подразделение в ДНР, вооруженное установками БМ-21 «Град». Как отмечает Пушилин, ее «боевой путь» начался «со Славянска». Приходько указал, что Качура «стояла у истоков» Народной милиции ДНР.
Согласно данным из открытых источников, она служила в третьей отдельной мотострелковой бригаде «Беркут». В январе 2022 года суд на Украине заочно приговорил ее к 12 годам лишения свободы.
В марте в Волновахе (ДНР) погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога с позывным Воха. Ему Пушилин также присвоил звание Героя республики.