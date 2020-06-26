Серебренников после приговора призвал бороться за правду

После оглашения приговора режиссер поблагодарил за поддержку собравшихся у здания Мещанского суда. Ранее суд признал его виновным по делу о хищении и приговорил к трем годам условно и штрафу 800 тыс. руб.

Кирилл Серебренников после оглашения приговора (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Режиссер, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников прокомментировал приговор Мещанского суда Москвы по делу «Седьмой студии». Он обратился к собравшимся возле здания суда, передает корреспондент РБК.

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«Во-первых, говорю огромное спасибо за поддержку, за то, что вы верили в нашу невиновность, за то, что вы понимаете, что происходит. Каждый человек, находящийся здесь, очень важен и ценен», — заявил он и добавил, что «за правду надо бороться».

«Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию, не заразите друг друга», — сказал режиссер.