Серебренников после приговора призвал бороться за правду

Днем 26 июня суд приговорил Серебренникова к трем годам условно и назначил ему штраф 800 тыс. руб. Бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин получил три года условно и штраф 200 тыс. руб., а продюсер Алексей Малобродский — два года условно и штраф 200 тыс. руб. Еще одному фигуранту дела — экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум — переквалифицировали обвинение с мошенничества на халатность. Ее оштрафовали на 100 тыс. руб., но освободили от наказания из-за истечения сроков давности.
Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме иск Министерства культуры к фигурантам дела «Седьмой студии» и постановил взыскать 129 млн руб. с Серебренникова, Малобродского и Итина. Малобродскому и Итину также запретили на три года занимать административно-хозяйственные должности в государственных учреждениях культуры. Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов сообщил, что защита обжалует приговор.
Уголовное дело получило свое развитие в мае 2017 года, когда сотрудники СК пришли с обыском в «Гоголь-центр», а также домой к режиссеру и еще более чем по десяти адресам. В том же году Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум были задержаны. Было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, сотрудники «Седьмой студии» похитили почти 129 млн руб. из суммы 216,5 млн руб., выделенной Минкультуры на развитие проекта по популяризации современного искусства «Платформа».
Фигуранты дела и их защита ранее признавали, что финансовая отчетность проекта была в плохом состоянии и они пользовались обналиченными деньгами, однако указывали, что все средства были потрачены на мероприятия в рамках проекта. Прокурор требовал для Серебренникова шесть лет колонии, для Малобродского — пять, а для Итина и Апфельбаум — по четыре. Они не признали вину.
22 июня более 3 тыс. деятелей культуры попросили Минкультуры отозвать иск по делу «Седьмой студии». Обращение инициировал режиссер Михаил Бычков, письмо подписали режиссеры Юрий Бутусов и Адольф Шапиро, актеры Данила Козловский, Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, писательница и литературовед Татьяна Толстая и другие. В Кремле заявили, что знакомы с позицией режиссеров и актеров, которые попросили вмешаться в процесс, при этом назвав дело Серебренникова поводом для анализа того, как в учреждениях культуры расходуются бюджетные деньги.