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Дело Серебренникова ,  
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Серебренников после приговора призвал бороться за правду

После оглашения приговора режиссер поблагодарил за поддержку собравшихся у здания Мещанского суда. Ранее суд признал его виновным по делу о хищении и приговорил к трем годам условно и штрафу 800 тыс. руб.
Кирилл Серебренников после оглашения приговора
Кирилл Серебренников после оглашения приговора (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Режиссер, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников прокомментировал приговор Мещанского суда Москвы по делу «Седьмой студии». Он обратился к собравшимся возле здания суда, передает корреспондент РБК.

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«Во-первых, говорю огромное спасибо за поддержку, за то, что вы верили в нашу невиновность, за то, что вы понимаете, что происходит. Каждый человек, находящийся здесь, очень важен и ценен», — заявил он и добавил, что «за правду надо бороться».

«Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию, не заразите друг друга», — сказал режиссер.

Суд приговорил Серебренникова к условному сроку
Общество
Оглашение приговора Кириллу Серебренникову

Днем 26 июня суд приговорил Серебренникова к трем годам условно и назначил ему штраф 800 тыс. руб. Бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин получил три года условно и штраф 200 тыс. руб., а продюсер Алексей Малобродский — два года условно и штраф 200 тыс. руб. Еще одному фигуранту дела — экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум — переквалифицировали обвинение с мошенничества на халатность. Ее оштрафовали на 100 тыс. руб., но освободили от наказания из-за истечения сроков давности.

Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме иск Министерства культуры к фигурантам дела «Седьмой студии» и постановил взыскать 129 млн руб. с Серебренникова, Малобродского и Итина. Малобродскому и Итину также запретили на три года занимать административно-хозяйственные должности в государственных учреждениях культуры. Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов сообщил, что защита обжалует приговор.

Суд признал Серебренникова виновным по делу о хищении
Общество
Кирилл Серебренников

Уголовное дело получило свое развитие в мае 2017 года, когда сотрудники СК пришли с обыском в «Гоголь-центр», а также домой к режиссеру и еще более чем по десяти адресам. В том же году Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум были задержаны. Было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, сотрудники «Седьмой студии» похитили почти 129 млн руб. из суммы 216,5 млн руб., выделенной Минкультуры на развитие проекта по популяризации современного искусства «Платформа».

Действующие лица: какие сроки получили фигуранты дела «Седьмой студии»
Фотогалерея 
<p>Серебренников признан виновным в преступном сговоре и хищении 129 млн руб., выделенных на реализацию проекта &laquo;Платформа&raquo;. Из обвинения исключено указание на нарушение руководителями &laquo;Седьмой студии&raquo; одной из норм закона &laquo;о защите конкуренции&raquo;. Режиссер приговорен к трем годам лишения свободы условно. Ему также назначен штраф в 800 тыс. руб. Его квартира в Берлине и автомобиль Toyota будут под арестом до погашения штрафа.</p> <p>По версии следствия, сотрудники АНО &laquo;Седьмая студия&raquo; во главе с Серебренниковым в 2011&ndash;2014 годах похитили 129 млн из госсубсидии (в общем объеме около 216 млн руб.), которая была веделена Минкультуры на развитие проекта по популяризации современного искусства &laquo;Платформа&raquo;. Деньги начали расхищаться руководителями &laquo;Седьмой студии&raquo; сразу после того, как они получили субсидию, решил суд.</p> <p>Сумма ущерба была уменьшена до 129 млн руб. после ряда экспертиз, хотя вторая из трех указывала, что &laquo;Платформа&raquo; недополучила необходимых на реализацию проекта средств, но все&nbsp;же была реализована, соответственно, хищения не могли быть совершены. Эта экспертиза судом была признана недопустимым доказательством, так как ее авторы&nbsp;&mdash; Марина Андрейкина и Видмантас Силюнас&nbsp;&mdash; &laquo;высказывали заинтересованность в определенном исходе дела&raquo;, говорится в тексте приговора.</p> <p>Как начиналось &laquo;театральное дело&raquo;, можно прочитать <a href="https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/09/5cab4ee49a7947d60189b696">здесь</a>​</p>

Фигуранты дела и их защита ранее признавали, что финансовая отчетность проекта была в плохом состоянии и они пользовались обналиченными деньгами, однако указывали, что все средства были потрачены на мероприятия в рамках проекта. Прокурор требовал для Серебренникова шесть лет колонии, для Малобродского — пять, а для Итина и Апфельбаум — по четыре. Они не признали вину.

22 июня более 3 тыс. деятелей культуры попросили Минкультуры отозвать иск по делу «Седьмой студии». Обращение инициировал режиссер Михаил Бычков, письмо подписали режиссеры Юрий Бутусов и Адольф Шапиро, актеры Данила Козловский, Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, писательница и литературовед Татьяна Толстая и другие. В Кремле заявили, что знакомы с позицией режиссеров и актеров, которые попросили вмешаться в процесс, при этом назвав дело Серебренникова поводом для анализа того, как в учреждениях культуры расходуются бюджетные деньги.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Кирилл Серебренников, приговор
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