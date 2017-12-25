Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,28 56,66 EUR Нал. 70,56 69,74 USD Бирж. 56,85 +0,19 EUR Бирж. 70,10 +0,34 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9185,00 -437,50 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,81 -1,04% DJIA 25241,04 -0,37% Nasdaq 7605,61 +0,59% FTSE 7214,76 -0,13%
Лента новостей
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество
Дело Серебренникова: СК расследует хищение денег, выделенных на популяризацию искусства
Мосгорсуд признал законным продление ареста Серебренникову 21 фев, 15:35
Серебренников рассказал о поездке в Ростов-на-Дону на похороны матери Режиссер Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом, на заседании Мосгорсуда 21 февраля рассказал, что присутствовал на кремации матери в Ростове-на-Дону. О прощании с Ириной Литвин сообщалось 19 февраля 21 фев, 14:02
Умерла мать Кирилла Серебренникова По словам друга семьи, мать режиссера скончалась после тяжелой болезни. Ранее режиссер Алексей Герман-младший просил Путина проявить милосердие к Серебренникову, так как иначе тот может не застать в живых родителей 19 фев, 13:41
«Гоголь-центр» заявил о превысивших финансирование государства доходах По словам и.о. директора и художественного руководителя театра Алексея Кабешева, на каждый рубль, выделенный государством, театр зарабатывает два 02 фев, 13:15
Чего хотело добиться Минкультуры иском к фигурантам дела Серебренникова Минкультуры подало иск в СКР о взыскании с фигурантов дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова более 133 млн руб. Таким образом ведомство хочет дистанцироваться от скандального дела и самой фигуры Серебренникова 16 янв, 22:47
Адвокат ответил на заявление СК о зарплате Серебренникова в 43 млн руб. 16 янв, 21:04
Басманный суд продлил на три месяца арест Кирилла Серебренникова Басманный суд продлил срок домашнего ареста фигурантам дела «Седьмой студии» режиссеру Кириллу Серебренникову и бывшему директору его студии Юрию Итину, а продюсеру Алексею Малобродскому продлен срок пребывания в СИЗО 16 янв, 18:06
Серебренников объяснил наличие средств на покупку квартиры в Берлине 16 янв, 15:34
Серебренников обвинил бухгалтера своей студии в «оговоре» Нина Масляева, бывший бухгалтер «Седьмой студии», «оговорила» труппу ради «минимального наказания» для себя, заявил Кирилл Серебренников. Ранее СК оценил ущерб по делу в 133 млн руб. 16 янв, 14:40
Чулпан Хаматова и Виктория Исакова пришли на суд по делу Серебренникова 16 янв, 13:30
СК вдвое увеличил оценку ущерба по делу Кирилла Серебренникова Об увеличении суммы ущерба в окончательной редакции обвинения до 133 млн руб. сообщила адвокат одной из фигуранток дела. В ближайшее время материалы планируется передать в суд для рассмотрения по существу 15 янв, 12:21
Следствие попросило продлить домашний арест Серебренникова на три месяца 12 янв, 19:40
Апфельбаум назвала неправильную парковку своим «самым страшным грехом» 25 дек 2017, 14:41
Мединский поведал о судьбе вышедших на сцену в майках артистов «Нуреева» 24 дек 2017, 22:11
Урин назвал перекосом освещение премьеры балета Серебренникова Директор Большого театра Владимир Урин предпочел бы видеть в СМИ рецензии на балет «Нуреев» с анализом самого спектакля, а не с отсылками к делу режиссера Кирилла Серебренникова, задержанного по подозрению в хищении госсредств 22 дек 2017, 21:15
Алексей Герман напомнил Путину о престарелых родителях Серебренникова 21 дек 2017, 17:23
Путин отказался считать дело Серебренникова преследованием Президент уверен, что в отношении режиссера ведется расследование, а не преследование. В противном случае его спектакль в Большом театре не вышел бы, добавил Путин 21 дек 2017, 16:04
Актеры пришли к омбудсмену обсудить дело «Седьмой студии» 19 дек 2017, 21:12
Организаторы европейской премии пообещали лично наградить Серебренникова 18 дек 2017, 11:51
Как прошла премьера балета «Нуреев» в Большом театре Как прошла премьера балета «Нуреев» в Большом театре — в фоторепортаже РБК 11 дек 2017, 11:51
Танцовщик рассказал о «контроле хода репетиций» «Нуреева» Серебренниковым По словам исполнителя заглавной партии Владислава Лантратова, находящийся под домашним арестом режиссер «не выходил из процесса» 08 дек 2017, 14:04
Адвокат Серебренникова объяснил появление у режиссера квартиры в Германии 07 дек 2017, 21:50
Бастрыкин назвал сумму арестованных по делу «Седьмой студии» денег 07 дек 2017, 18:40
Мосгорсуд согласился с продлением ареста Серебренникову 04 дек 2017, 15:16
Итин в суде опроверг дачу показаний против Серебренникова 04 дек 2017, 15:12
Адвокат опроверг обвинения продюсера «Седьмой студии» о «черной кассе» 29 ноя 2017, 13:47
Прокуратура попросила объявить в розыск продюсера «Седьмой студии» 28 ноя 2017, 11:03
Театральные деятели призвали поменять закон из-за дела Серебренникова Театральные деятели заявили о несовершенстве законодательства, которое регулирует деятельность культурных учреждений, и отметили, что будут предлагать властям разработать программу защиты театров и издать новый закон о культуре 27 ноя 2017, 21:40
Суд смягчил условия домашнего ареста директору РАМТа Софье Апфельбаум 27 ноя 2017, 15:16
Защита обжаловала арест имущества Серебренникова 09 ноя 2017, 16:37
Суд арестовал машину и квартиру Кирилла Серебренникова Арест наложен также на деньги, лежащие на банковских счетах художественного руководителя «Гоголь-центра» 09 ноя 2017, 13:23
Директор «Золотой маски» прокомментировала отказ Васильева от премии 04 ноя 2017, 16:05
Режиссер Васильев отказался от номинации в «Золотой маске» 03 ноя 2017, 22:01
По «делу «Седьмой студии» допросили финансистов Минкультуры СКР допросил по «делу «Седьмой студии» шестерых сотрудников департамента экономики и финансов Минкультуры, а также гендиректора Московской филармонии. Допросы начались после задержания директора РАМТа Софьи Апфельбаум 02 ноя 2017, 17:51
Серебренникова номинировали на премию «Золотая маска» 02 ноя 2017, 13:01
Путин усомнился в преследовании Серебренникова «за политическую позицию» 30 окт 2017, 17:51
Следствие обосновало вину Апфельбаум показаниями ее сменщика 27 окт 2017, 15:03
Защита Апфельбаум попросила отпустить ее под залог в 1 млн руб. 27 окт 2017, 14:08
Адвокат заявила об исчезновении Малобродского из «Матросской Тишины» 27 окт 2017, 13:49
Действующие лица: кто проходит по «делу Серебренникова» 26 октября ​было предъявлено обвинение в мошенничестве по «делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Софье Апфельбаум, в прошлом главе департамента Минкультуры. Это обвинение стало в деле шестым. ​Все фигуранты — в обзоре РБК 27 окт 2017, 13:45
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Умер Олег Табаков Общество
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.