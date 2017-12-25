Серебренников рассказал о поездке в Ростов-на-Дону на похороны матери

Режиссер Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом, на заседании Мосгорсуда 21 февраля рассказал, что присутствовал на кремации матери в Ростове-на-Дону. О прощании с Ириной Литвин сообщалось 19 февраля