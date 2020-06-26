Дело Серебренникова , 26 июн, 16:54
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Суд взыскал 129 млн руб. с фигурантов дела «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск Министерства культуры к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии», за исключением экс-главы департамента господдержки Минкультуры Софьи Апфельбаум. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Суд постановил взыскать 129 млн руб. с Серебренникова, бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и бывшего генерального директора студии Юрия Итина.
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