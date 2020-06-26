Дело Серебренникова , 26 июн, 12:56
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Кремль назвал дело Серебренникова поводом проверить учреждения культуры
Кирилл Серебренников
Дело режиссера Кирилла Серебренникова стало поводом для Министерства культуры проверить свои учреждения на предмет того, как в них расходуются бюджетные средства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Безусловно, дело Серебренникова является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры с тем, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области. <...> У меня нет сомнений, что необходимый анализ будет сделан», — сказал Песков.
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