Суд переквалифицировал обвинение Апфельбаум по делу «Седьмой студии»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 12:56
Стоимость российской нефти увеличила отрыв от Brent до рекордного Экономика, 13:31 Почему инфлюенс-маркетинг заберет рекламные бюджеты с ТВ Партнерский материал, 13:25 Кремль отказался изучать данные о неоднократном голосовании по поправкам Политика, 13:22 Токены «Барселона» подорожали на 150% меньше чем за час Крипто, 13:17 Кристен Стюарт сняла короткометражку для Netflix Стиль, 13:14 Песков допустил еще одно обращение Путина к россиянам до 1 июля Политика, 13:13 РФС привел самоизолировавшийся «Локомотив» в пример другим клубам Спорт, 13:06 Как компании избавиться от багов в ИТ-разработке РБК и Инфосистемы Джет, 13:06 Потанин оценил шансы включения в рейтинги Forbes до 2046 года Бизнес, 13:04 Volkswagen начал поставки нового Polo российским дилерам Авто, 13:02 Свобода от офисных пут: как теперь привлекать на работу лучших кандидатов Pro, 13:01 Ипотека под 6,5% серьезно поднимет спрос на большие квартиры в Москве Недвижимость, 12:59 Без паники, Илон. 8 автомобилей, которые могли улететь в космос Авто, 12:57 Нереальный трафик: как успешно перенести кулинарную школу в онлайн РБК и Novikov School, 12:57
Дело Серебренникова ,  
0 

Суд переквалифицировал обвинение Апфельбаум по делу «Седьмой студии»

Софья Апфельбаум
Софья Апфельбаум (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Мещанский суд Москвы переквалифицировал обвинение экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум по делу «Седьмой студии» с мошенничества на халатность, передает корреспондент РБК.

«Апфельбаум совершила халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, что повлекло причинение крупного ущерба», — заявила судья.

Ранее обвинение попросило суд приговорить Апфельбаум к четырем годам лишения свободы и штрафу в 200 тыс. руб. По версии следствия, она, курируя работу «Седьмой студии» со стороны Минкультуры и оказывая ей содействие, подписывала отчетность без должной проверки.

Кто пришел в суд поддержать Кирилла Серебренникова. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Материал дополняется

Теги: суд, обвинение, «Седьмая студия»
Материалы по теме
Прокурор изменил сумму ущерба по делу «Седьмой студии»
Общество
Песков исключил вмешательство Путина в дело «Седьмой студии»
Общество
Суд признал Серебренникова виновным по делу о хищении
Общество
Читайте на РБК Pro
Быть Илоном Маском: в чем загадка великого провокатора Быть Илоном Маском: в чем загадка великого провокатора
«Люди охотно покупают странные вещи»: создатель Dyson — о природе спроса «Люди охотно покупают странные вещи»: создатель Dyson — о природе спроса
Яблоко от яблони: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 Яблоко от яблони: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500
Азы от Аяза: как устроен бизнес основателя группы компаний Like Азы от Аяза: как устроен бизнес основателя группы компаний Like
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter