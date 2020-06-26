Суд переквалифицировал обвинение Апфельбаум по делу «Седьмой студии»

Софья Апфельбаум (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Мещанский суд Москвы переквалифицировал обвинение экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум по делу «Седьмой студии» с мошенничества на халатность, передает корреспондент РБК.

«Апфельбаум совершила халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, что повлекло причинение крупного ущерба», — заявила судья.

Ранее обвинение попросило суд приговорить Апфельбаум к четырем годам лишения свободы и штрафу в 200 тыс. руб. По версии следствия, она, курируя работу «Седьмой студии» со стороны Минкультуры и оказывая ей содействие, подписывала отчетность без должной проверки.

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