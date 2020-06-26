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Дело Серебренникова ,  
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Суд признал Серебренникова виновным по делу о хищении

По словам судьи, режиссер и другие фигуранты дела «Седьмой студии» «с целью личного обогащения» разработали план хищения выделяемых Минкультуры бюджетных средств
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Мещанском суде Москвы началось оглашение приговора по делу о хищении 129 млн руб., выделенных Министерством культуры на реализацию проекта «Платформа», передает корреспондент РБК. Судья начала с сообщения, что режиссер Кирилл Серебренников, а также бывшие гендиректор и генпродюсер «Седьмой студии» соответственно Юрий Итин и Алексей Малобродский совершили хищение и признаны виновными.

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«Суд установил, что Серебренников и Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана», — пояснила она.

Кроме того, судья отметила, что Серебренников, Итин и Малобродский, а также уехавшая за рубеж Екатерина Воронова (в приговоре она названа «соучастник № 2», а бывший главбух «Седьмой студии» Нина Масляева — «соучастник № 1»), «имея умысел на достижение общей корыстной цели путем обмана», «с целью личного обогащения распределили между собой преступные роли, тщательно разработали план хищения». Согласно этому плану, требовалось обеспечить ежегодное выделение АНО «Седьмая студия» денежных средств из федерального бюджета путем составления и согласования в Министерстве культуры «заведомо недостоверного списка запланированных к проведению мероприятий, содержащего завышенные сведения об их стоимости»

Судья также подчеркнула, что экс-начальник департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, «не осведомленная о преступном характере происходящего», обеспечила подписание отчетности «Седьмой студии» без необходимой проверки.

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«Поступившие денежные средства планировалось зачислить на счета подконтрольных членам преступной группы юрлиц и индивидуальных предпринимателей под видом оплаты услуг, обналичить, а в конце года представить в Минкультуры отчетные документы, содержащие недостоверные сведения, свидетельствующие о реализации в полном объеме и на полную стоимость ранее запланированных мероприятий с целью сокрытия факта хищения и обеспечения последующего выделения средств», — заявила судья.

Оглашение приговора продолжается, выбранное наказание будет названо в заключительной части.

Прокурор запросил для Серебренникова шесть лет колонии
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Кирилл Серебренников

Ранее обвинение попросило суд приговорить Серебренникова к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. руб. Реальные сроки запросили и для остальных фигурантов дела — пять лет для Малобродского, четыре года для Итина и столько же для Апфельбаум.

Серебренников, Малобродский, Итин, Апфельбаум и давшая впоследствии показания на коллег Масляева были задержаны в 2017 году, когда «Седьмая студия» уже несколько лет, как прекратила деятельность.

Действующие лица: кто проходит по делу Серебренникова
Фотогалерея 
<p>Серебренников обвиняется в преступном сговоре и хищении 129 млн руб., выделенных на реализацию проекта &laquo;Платформа&raquo;. Не признал свою вину.</p> <p>По версии следствия, сотрудники АНО &laquo;Седьмая студия&raquo; во главе с Серебренниковым в 2011&ndash;2014 годах похитили 133 млн из госсубсидии (в общем объеме около 216 млн руб.), которая была веделена Минкультуры на развитие проекта по популяризации современного искусства &laquo;Платформа&raquo;. После проведения нескольких повторных экспертиз сумма ущерба была уменьшена до 129 млн руб., хотя вторая из трех экспертиз указывала, что &laquo;Платформа&raquo; недополучила необходимых на реализацию проекта средств, но все&nbsp;же была реализована, соответственно хищения не могли быть совершены.</p> <p>Как начиналось &laquo;театральное дело&raquo;, можно прочитать <a href="https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/09/5cab4ee49a7947d60189b696">здесь</a>​</p>

Дело «Седьмой студии» дважды доходило до суда и сейчас слушается повторно. В ходе нового процесса несколько свидетелей обвинения частично отказывались от прежних показаний и заявляли о давлении со стороны сотрудников СК. В ходе повторной экспертизы специалисты сочли, что стоимость мероприятий «Платформы» была завышена на 129 млн руб.

Дело Масляевой будет слушаться отдельно. Повторный процесс по нему, несмотря на признание вины, проходит не в особом, а в общем порядке, с исследованием всех доказательств.

Авторы: Маргарита Алехина, Евгений Калюков
Теги: Кирилл Серебренников, «дело Серебренникова»
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