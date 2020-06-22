Прокурор запросил для Серебренникова шесть лет колонии

Гособвинитель запросил для фигурантов дела «Седьмой студии» реальные сроки лишения свободы. Это произошло, несмотря на то что несколько свидетелей обвинения во время процесса отказались от своих прежних показаний

Кирилл Серебренников (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Прокурор Михаил Резниченко запросил режиссеру Кириллу Серебренникову реальный срок — шесть лет колонии, а также штраф в размере 800 тыс. руб. Об этом он заявил в прениях сторон по делу «Седьмой студии» в Мещанском суде Москвы, передает корреспондент РБК.

Бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому гособвинитель запросил пять лет и штраф в размере 300 тыс. руб., бывшему гендиректору Юрию Итину и экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум — по четыре года плюс штрафы в размере 200 тыс. руб.

Кроме того, обвинение просит лишить обвиняемых права занимать административные должности на три года после отбытия наказания, а также удовлетворить гражданский иск Минкультуры. А имущество обвиняемых, в том числе берлинскую квартиру и автомобиль Toyota Серебренникова, надо сохранить под арестом до того, как они погасят ущерб по гражданскому иску, сказал Резниченко.

Следствие считало, что сотрудники «Седьмой студии» во главе с ее художественным руководителем Серебренниковым в 2011–2014 годах похитили 133 млн из госсубсидии (в общем объеме около 216 млн руб.), выделенной Минкультуры на развитие проекта по популяризации современного искусства «Платформа». В прениях прокурор Резниченко заявил, что из-за выводов экспертизы сумма ущерба подлежит корректировке — теперь речь идет о 129 млн руб.

По версии следствия и прокуроров, сотрудники «Седьмой студии» обналичивали средства через фиктивные договоры с номинальными фирмами, завышали затраты на проект и присваивали деньги, а Апфельбаум, курируя работу «Седьмой студии» со стороны Минкультуры, оказывая ей содействие, подписывала отчетность без должной проверки. Впоследствии во время аудиторской проверки большая часть финансовой документации «Седьмой студии» была уничтожена ее сотрудниками.