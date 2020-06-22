Прокурор запросил для Серебренникова шесть лет колонии

«Мы немало выслушали различных спекуляций от стороны защиты о том, что у правоохранительных органов якобы претензии к качеству спектаклей и иных мероприятий, поставленных в рамках проекта «Платформа». Но, если мы обратимся к обвинению, мы увидим, что оно сформулировано предельно четко и заключается в том, что обвиняемые в составе организованной группы совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием, — заявил гособвинитель Резниченко. — Мы имеем достаточно доказательств, полностью изобличающих обвиняемых».
Прокуроры считают, что вина Серебренникова и его коллег подтверждается выводами экспертизы, отчетностью организации, которая сохранилась только частично, данными переписки обвиняемых, которая сохранилась в их компьютерах и телефонах, и показаниями свидетелей, прежде всего экс-главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой.
Масляева дала подробные показания о завышении стоимости мероприятий и об обналичивании денег, которое происходило с ведома и по согласованию Серебренникова, Малобродского, Итина и успевшей уехать за границу экс-генпродюсера «Седьмой студии» Екатерины Вороновой, подчеркнул Резниченко. Серебренников утверждал, что отвечал лишь за художественную составляющую деятельности «Седьмой студии», тогда как, согласно показаниям Масляевой, режиссер был в курсе и финансовых операций, в том числе связанных с обналичиванием, заявил прокурор. При этом он упомянул, что за финансовые операции отвечала именно Масляева, она же привлекала «обнальщиков», которые за небольшой процент помогали выводить деньги.
Показания многочисленных свидетелей защиты из числа артистов, принимавших участие в мероприятиях «Седьмой студии», нельзя принимать в расчет, поскольку эти люди получали гонорары от «Седьмой студии», в том числе из той самой госсубсидии, заявил Резниченко. «Нельзя не отметить несостоятельность и даже некоторую комичность версии защиты, которая сводится к тому, что Масляева безо всякой причины по собственной инициативе начала расхищать деньги, только чтобы поживиться на комиссии за обналичивание», — сказал прокурор.
«Малобродский, по утверждениям защиты, считал каждую копейку и был очень скрупулезным финансовым менеджером. Тогда как же он годами не замечал, что часть денег испаряется на комиссии обнальщикам? Ответ прост: все руководство «Седьмой студии» не просто прекрасно знало, что деньги выводятся, но и было в этом заинтересовано», — подытожил Резниченко.
Серебренников, Малобродский, Итин, Апфельбаум и давшая впоследствии показания на коллег Масляева были задержаны в 2017 году, когда «Седьмая студия» уже несколько лет как прекратила деятельность. Обвиняемые и их защита признавали, что пользовались обналиченными деньгами и что отчетность организации была в плохом состоянии (в связи с чем ее и решено было уничтожить), однако возлагали полную ответственность за это на ранее судимую главбуха Масляеву. Адвокаты настаивали, что все полученные от государства деньги расходовались строго на мероприятия в рамках «Платформы».
В поддержку Серебренникова и его коллег высказывались многие общественные и культурные деятели. Накануне прений более 3 тыс. режиссеров, актеров, театроведов и других деятелей искусства подписали письмо министру культуры Ольге Любимовой с призывом отозвать гражданский иск к Серебренникову, который ведомство заявило как потерпевшая сторона.
Дело «Седьмой студии» дважды доходило до суда, сейчас оно слушается повторно. В ходе нового процесса несколько свидетелей обвинения — бухгалтер Элеонора Филимонова, сотрудницы Минкультуры Александра Балашова, Алеся Махмутова и Евгения Павлюченко частично отказывались от прежних показаний и заявляли о давлении со стороны сотрудников СК.
Вывод следствия о хищении 133 млн руб. основывался на данных экспертизы, проведенной по постановлению СК. Сомнения в ней высказывала не только защита, но и представитель Минкультуры. В феврале 2019 года, когда дело слушалось впервые, судья Ирина Аккуратова приняла решение назначить по делу новую комплексную экспертизу. Ее итоги, в целом опровергающие версию о хищениях, привели к тому, что Аккуратова постановила вернуть дело в Генпрокуратуру для устранения нарушений.
Вскоре дело дошло до суда снова, судья Олеся Менделеева вновь назначила повторную экспертизу. На сей раз специалисты сочли, что «Платформа» могла обойтись почти в три раза дешевле: стоимость мероприятий, по их мнению, была завышена на 129 млн руб.
Дело Нины Масляевой будет слушаться отдельно. Ранее его также возвращали в прокуратуру из-за нарушений. Повторный процесс по делу Масляевой, несмотря на признание вины, проходит не в особом, а в общем порядке — с исследованием всех доказательств.
Следователь Александр Лавров, который вел дело «Седьмой студии», еще до окончания следствия вошел в число «элитных» следователей при председателе российского СК, а затем получил соответствующее новой должности звание генерал-майора юстиции.