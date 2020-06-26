Защита Серебренникова обжалует приговор

Кирилл Серебренников (в центре) на выходе из суда, после оглашения приговора (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защита худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, которого приговорили к условному сроку и штрафу в 800 тыс. руб. по делу «Седьмой студии», обжалует приговор. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Харитонов, передает корреспондент РБК.

«Мы будем подавать апелляцию, но для того, чтобы мы понимали, что писать, нам нужен приговор. Для меня приемлемым приговором был бы оправдательный», — сказал Харитонов.

Мещанский суд Москвы 26 июня признал Серебренникова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и приговорил его к трем годам условно и штрафу в 800 тыс. руб.

Режиссер после оглашения приговора поблагодарил всех, кто его поддерживал и верил в его невиновность, а также подчеркнул, что «за правду надо бороться».