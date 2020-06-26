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Дело Серебренникова ,  
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Защита Серебренникова обжалует приговор

Кирилл Серебренников (в центре) на выходе из суда, после оглашения приговора
Кирилл Серебренников (в центре) на выходе из суда, после оглашения приговора (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защита худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, которого приговорили к условному сроку и штрафу в 800 тыс. руб. по делу «Седьмой студии», обжалует приговор. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Харитонов, передает корреспондент РБК.

«Мы будем подавать апелляцию, но для того, чтобы мы понимали, что писать, нам нужен приговор. Для меня приемлемым приговором был бы оправдательный», — сказал Харитонов.

Мещанский суд Москвы 26 июня признал Серебренникова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и приговорил его к трем годам условно и штрафу в 800 тыс. руб.

Режиссер после оглашения приговора поблагодарил всех, кто его поддерживал и верил в его невиновность, а также подчеркнул, что «за правду надо бороться».

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Уголовное дело в отношении сотрудников «Седьмой студии» Серебренникова возбудили в 2017 году. Помимо режиссера фигурантами дела стали бывший генпродюсер Алексей Малобродский, бывший гендиректор Юрий Итин и экс-начальник департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум. Их обвинили в хищении 129 млн руб. в рамках проекта по популяризации современного искусства «Платформа».

Прокурор просил суд приговорить Серебренникова к шести годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб., Малобродского — к пяти годам и штрафу в 300 тыс. руб., Итина и Апфельбаум — к четырем годам и штрафу в размере 200 тыс. руб.

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Однако 26 июня по решению суда Итин получил три года условно и штраф 200 тыс. руб., Малобродский — два года условно и штраф в 300 тыс. руб. Софье Апфельбаум переквалифицировали обвинение с мошенничества на халатность, оштрафовали на 100 тыс. руб., но освободили от наказания из-за истечения сроков давности.


 

Теги: Кирилл Сереберенников, адвокат, обжалование, приговор
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