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Дело Серебренникова ,  
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Деятели искусства попросили Минкульт отозвать иск против Серебренникова

С момента публикации письмо министру культуры Ольге Любимовой подписали более 3 тыс. режиссеров, актеров, театроведов и других деятелей искусств

Режиссеры, актеры, музыканты, художественные руководители театров и другие деятели искусства подписали письмо министру культуры Ольги Любимовой с просьбой отозвать иск против руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и фигурантов дела «Седьмой судии», обвиняемых в хищениях средств для проекта «Платформа». Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-атташе театра «Практика» Мария Никитина.

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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Обращение инициировал режиссер Михаил Бычков, оно собрало 3180 подписей с момента публикации. Письмо подписали режиссеры Юрий Бутусов, Адольф Шапиро, Евгений Писарев, Марина Брусникина, Валерий Тодоровский и другие. Среди актеров в поддержку фигурантов дела, в частности, выступили Данила Козловский, Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова, Сати Спивакова. Подписи оставили писательница и литературовед Татьяна Толстая, театроведы Марина Дмитриевская, Роман Должанский и прочие.

Материал дополняется.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Кирилл Серебренников, «Седьмая студия»
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