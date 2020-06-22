Прокурор изменил сумму ущерба по делу «Седьмой студии»

В 2019 году была назначена экспертиза, которую провели замдиректора МХТ им. Чехова Марина Андрейкина и доктор искусствоведения Государственного института искусствознания Видмантас Силюнас. Они установили, что проект по популяризации искусства требовал даже больше денег, чем на него выделило Минкультуры. Эксперты посчитали, что на развитие «Платформы» было необходимо более 300 млн руб., и заявили, что это доказывает невиновность подозреваемых. Прокурор, в свою очередь, сообщил о предвзятости экспертов.

Еще одну экспертизу по решению суда провели в 2020 году директор департамента финансово-правовых вопросов и кадрового обеспечения МХАТа им. М. Горького Елена Баженова и театральный критик Ольга Галахова. Они выяснили, что мероприятия, на которые «Седьмая студия» получила субсидию от Минкультуры, можно было провести за 87 млн руб. Что, соответственно, примерно на 129 млн руб. меньше полученного финансирования.

22 июня на прениях по делу «Седьмой студии» обвинение запросило шесть лет колонии и штраф в размере 800 тыс. руб. для Серебренникова, пять лет и штраф 300 тыс. руб. для бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского. Кроме того, Резниченко попросил назначить бывшему гендиректору Юрию Итину и экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум по четыре года года колонии плюс штрафы в размере 200 тыс. руб.