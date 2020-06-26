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Дело Серебренникова ,  
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Действующие лица: какие сроки получили фигуранты дела «Седьмой студии»

26 июня суд признал виновными обвиняемых по делу «Седьмой студии», в том числе режиссера Кирилла Серебренникова. Почти все они получили условные сроки
Кирилл Серебренников, художественный руководитель «Гоголь-центра»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Серебренников признан виновным в преступном сговоре и хищении 129 млн руб., выделенных на реализацию проекта «Платформа». Из обвинения исключено указание на нарушение руководителями «Седьмой студии» одной из норм закона «о защите конкуренции». Режиссер приговорен к трем годам лишения свободы условно. Ему также назначен штраф в 800 тыс. руб. Его квартира в Берлине и автомобиль Toyota будут под арестом до погашения штрафа.

По версии следствия, сотрудники АНО «Седьмая студия» во главе с Серебренниковым в 2011–2014 годах похитили 129 млн из госсубсидии (в общем объеме около 216 млн руб.), которая была веделена Минкультуры на развитие проекта по популяризации современного искусства «Платформа». Деньги начали расхищаться руководителями «Седьмой студии» сразу после того, как они получили субсидию, решил суд.

Сумма ущерба была уменьшена до 129 млн руб. после ряда экспертиз, хотя вторая из трех указывала, что «Платформа» недополучила необходимых на реализацию проекта средств, но все же была реализована, соответственно, хищения не могли быть совершены. Эта экспертиза судом была признана недопустимым доказательством, так как ее авторы — Марина Андрейкина и Видмантас Силюнас — «высказывали заинтересованность в определенном исходе дела», говорится в тексте приговора.

Как начиналось «театральное дело», можно прочитать здесь

Софья Апфельбаум, экс-чиновница Минкультуры
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Директор Российского академического молодежного театра. Бывшая глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры. В департаменте Апфельбаум отвечала за распределение субсидий, в хищении которых и обвиняют фигурантов дела «Седьмой студии». По версии следствия, Апфельбаум, курируя работу «Седьмой студии» со стороны Минкультуры, оказывая ей содействие, подписывала отчетность без должной проверки.

Во время вынесения приговора, 26 июня, суд переквалифицировал обвинение Апфельбаум на халатность. Ей назначен штраф в 100 тыс. руб., от уплаты которого она освобождена из-за истечения срока давности по делу

Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Гоголь-центра»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Согласно обвинению растратил 2,3  млн руб. на спектакль «Сон в летнюю ночь», который, по мнению следствия, не был поставлен. Защита указывала, что спектакль до сих пор в репертуаре театра, номинировался на театральные премии, на него есть рецензии в прессе. Не признал вину.

Признан виновным и приговорен к двум годам условно и штрафу в 300 тыс. руб. Ему запрещено занимать административно-хозяйственные должности в государственных учреждениях культуры. Автомобиль Малобродского суд оставляет под арестом до удовлетворения имущественных взысканий

Юрий Итин, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия»
Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»
Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Возглавлял «Седьмую студию» на момент предполагаемых хищений. Изначально обвинялся в том, что вместе с бухгалтером Ниной Масляевой фальсифицировал договор о техобеспечении театрального фестиваля на 1,2  млн руб., тогда как в действительности работы не были проведены. Не признает вину в мошенничестве, но признает халатность. Как и другие обвиняемые, Итин говорил, что выделенные деньги были обналичены, а отчетность организации была в плохом состоянии (в связи с чем ее и решено было уничтожить). При этом адвокаты обвиняемых настаивали, что все полученные от государства деньги расходовались строго на мероприятия в рамках «Платформы».

Приговорен к трем годам условно и штрафу в 200 тыс. руб. Имущество Итина, включая принадлежащие его теще украшения Tiffany, суд оставляет под арестом до удовлетворения имущественных взысканий. Ему запрещено занимать административно-хозяйственные должности в государственных учреждениях культуры.

Екатерина Воронова, продюсер «Седьмой студии»
Фото: личная страница Екатерины Вороновой в Facebook
Фото: личная страница Екатерины Вороновой в Facebook
Обвиняется в преступном сговоре и хищении. По версии следствия, пыталась уничтожить документы и черную кассу. Была заочно арестована и объявлена в международный розыск. По данным СК, скрывается в Латвии. 
Нина Масляева, экс-бухгалтер АНО «Седьмая студия»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Первоначально ей было предъявлено обвинение в хищении 1,2 млн руб. Заключила сделку со следствием, дала подробные признательные показания, изобличающие Итина, Малобродского и Серебренникова. На допросе рассказала, что за время работы в «Седьмой студии» вывела на счета фирм-однодневок не менее 100  млн бюджетных рублей. Была принята на работу в «Седьмую студию», несмотря на судимость за экономическое преступление. Ее дело рассматривается отдельно.

Авторы: Алексей Митраков, Юлия Сапронова, Маргарита Алехина
Теги: мультимедиа, Кирилл Серебренников
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