Действующие лица: какие сроки получили фигуранты дела «Седьмой студии»

Кирилл Серебренников, художественный руководитель «Гоголь-центра»

Серебренников признан виновным в преступном сговоре и хищении 129 млн руб., выделенных на реализацию проекта «Платформа». Из обвинения исключено указание на нарушение руководителями «Седьмой студии» одной из норм закона «о защите конкуренции». Режиссер приговорен к трем годам лишения свободы условно. Ему также назначен штраф в 800 тыс. руб. Его квартира в Берлине и автомобиль Toyota будут под арестом до погашения штрафа.

По версии следствия, сотрудники АНО «Седьмая студия» во главе с Серебренниковым в 2011–2014 годах похитили 129 млн из госсубсидии (в общем объеме около 216 млн руб.), которая была веделена Минкультуры на развитие проекта по популяризации современного искусства «Платформа». Деньги начали расхищаться руководителями «Седьмой студии» сразу после того, как они получили субсидию, решил суд.

Сумма ущерба была уменьшена до 129 млн руб. после ряда экспертиз, хотя вторая из трех указывала, что «Платформа» недополучила необходимых на реализацию проекта средств, но все же была реализована, соответственно, хищения не могли быть совершены. Эта экспертиза судом была признана недопустимым доказательством, так как ее авторы — Марина Андрейкина и Видмантас Силюнас — «высказывали заинтересованность в определенном исходе дела», говорится в тексте приговора.

Как начиналось «театральное дело», можно прочитать здесь​