Действующие лица: какие сроки получили фигуранты дела «Седьмой студии»
26 июня суд признал виновными обвиняемых по делу «Седьмой студии», в том числе режиссера Кирилла Серебренникова. Почти все они получили условные сроки
Серебренников признан виновным в преступном сговоре и хищении 129 млн руб., выделенных на реализацию проекта «Платформа». Из обвинения исключено указание на нарушение руководителями «Седьмой студии» одной из норм закона «о защите конкуренции». Режиссер приговорен к трем годам лишения свободы условно. Ему также назначен штраф в 800 тыс. руб. Его квартира в Берлине и автомобиль Toyota будут под арестом до погашения штрафа.
По версии следствия, сотрудники АНО «Седьмая студия» во главе с Серебренниковым в 2011–2014 годах похитили 129 млн из госсубсидии (в общем объеме около 216 млн руб.), которая была веделена Минкультуры на развитие проекта по популяризации современного искусства «Платформа». Деньги начали расхищаться руководителями «Седьмой студии» сразу после того, как они получили субсидию, решил суд.
Сумма ущерба была уменьшена до 129 млн руб. после ряда экспертиз, хотя вторая из трех указывала, что «Платформа» недополучила необходимых на реализацию проекта средств, но все же была реализована, соответственно, хищения не могли быть совершены. Эта экспертиза судом была признана недопустимым доказательством, так как ее авторы — Марина Андрейкина и Видмантас Силюнас — «высказывали заинтересованность в определенном исходе дела», говорится в тексте приговора.
Как начиналось «театральное дело», можно прочитать здесь
Директор Российского академического молодежного театра. Бывшая глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры. В департаменте Апфельбаум отвечала за распределение субсидий, в хищении которых и обвиняют фигурантов дела «Седьмой студии». По версии следствия, Апфельбаум, курируя работу «Седьмой студии» со стороны Минкультуры, оказывая ей содействие, подписывала отчетность без должной проверки.
Во время вынесения приговора, 26 июня, суд переквалифицировал обвинение Апфельбаум на халатность. Ей назначен штраф в 100 тыс. руб., от уплаты которого она освобождена из-за истечения срока давности по делу
Согласно обвинению растратил 2,3 млн руб. на спектакль «Сон в летнюю ночь», который, по мнению следствия, не был поставлен. Защита указывала, что спектакль до сих пор в репертуаре театра, номинировался на театральные премии, на него есть рецензии в прессе. Не признал вину.
Признан виновным и приговорен к двум годам условно и штрафу в 300 тыс. руб. Ему запрещено занимать административно-хозяйственные должности в государственных учреждениях культуры. Автомобиль Малобродского суд оставляет под арестом до удовлетворения имущественных взысканий
Возглавлял «Седьмую студию» на момент предполагаемых хищений. Изначально обвинялся в том, что вместе с бухгалтером Ниной Масляевой фальсифицировал договор о техобеспечении театрального фестиваля на 1,2 млн руб., тогда как в действительности работы не были проведены. Не признает вину в мошенничестве, но признает халатность. Как и другие обвиняемые, Итин говорил, что выделенные деньги были обналичены, а отчетность организации была в плохом состоянии (в связи с чем ее и решено было уничтожить). При этом адвокаты обвиняемых настаивали, что все полученные от государства деньги расходовались строго на мероприятия в рамках «Платформы».
Приговорен к трем годам условно и штрафу в 200 тыс. руб. Имущество Итина, включая принадлежащие его теще украшения Tiffany, суд оставляет под арестом до удовлетворения имущественных взысканий. Ему запрещено занимать административно-хозяйственные должности в государственных учреждениях культуры.
Первоначально ей было предъявлено обвинение в хищении 1,2 млн руб. Заключила сделку со следствием, дала подробные признательные показания, изобличающие Итина, Малобродского и Серебренникова. На допросе рассказала, что за время работы в «Седьмой студии» вывела на счета фирм-однодневок не менее 100 млн бюджетных рублей. Была принята на работу в «Седьмую студию», несмотря на судимость за экономическое преступление. Ее дело рассматривается отдельно.