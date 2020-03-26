Сотрудника аппарата кабмина отправили на карантин из-за коронавируса

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Один из сотрудников аппарата правительства России отправлен на карантин в связи с возможным заражением коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили РБК в пресс-службе правительства.

«Его тесты отправлены на дополнительную проверку. Все сотрудники, контактировавшие с ним взяты под наблюдение. Во всех помещениях, в которых он находился в последние дни, проведена полная дезинфекция», — сказал собеседник РБК.

Первой о выявлении у сотрудника аппарата правительства COVID-19 со ссылкой на свои источники сообщило издание «Медуза». По его данным, позитивный результат теста стал известен 25 марта.

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