Песков заявил о тестировании на вирус работников администрации президента

Сотрудники администрации президента проходят тесты на коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил, что тест на коронавирус уже сдали те журналисты, которые собираются освещать визит президента в Крым 18 марта.

Ранее, 13 марта, Песков попросил всех журналистов с симптомами ОРВИ не посещать кремлевские мероприятия. «Если у вас насморк, кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие <...> пожалуйста, не приходите в Кремль», — сказал он. По его словам, в условиях угрозы распространения заболевания необходимо внимательно относится к любым проявлениям инфекции.

По последним данным, в России зафиксировали 114 случаев заражения коронавирусом. 56 из них выявили в Москве.