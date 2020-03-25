Собянин сообщил о начале пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в столице еще не пройден. Об этом он заявил в эфире телеканала ТВЦ.

«Мы только в начале этого пика заболевания. Не знаю, как по другим регионам, могу только догадываться. Но по Москве я вижу, что происходит», — сказал он.

Собянин выразил надежду, что в Москве он будет более плавным и безболезненным, чем в других государствах. Мэр отметил, что через столицу прошла половина приехавших из-за границы, и сами москвичи любят путешествовать за рубеж.

Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей в связи с ситуацией по коронавирусу. Впоследствии Собянин заявил, что с 30 марта по 5 апреля в Москве закроют рестораны, кафе, парки, крупные торговые центры. Исключение сделали для залов, в которых продают продукты питания.