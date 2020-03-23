Пандемия коронавируса , 23 мар, 12:49
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Кремль не исключил домашний режим для пожилых сотрудников администрации
В Кремле с пониманием встретили решение мэра Москвы Сергея Собянина отправить на домашний режим пожилых людей из-за распространения коронавирусной инфекции. Как завил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это распоряжение может распространяться и на администрацию президента, сообщает корреспондент РБК.
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