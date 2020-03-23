Власти Москвы и Подмосковья обязали пожилых соблюдать домашний режим

Режим самоизоляции продлится до 14 апреля. За его ответственное соблюдение пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями пообещали денежную помощь

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области сообщили о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Так, в обоих регионах обязали оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции с 26 марта до 14 апреля жителей старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания.

Выходить на улицу пожилым людям предлагается только в случае крайней необходимости (в магазин или аптеку). В случае с Москвой Собянин предложил по возможности уехать на дачу, учитывая, что по прогнозу погода в ближайшие выходные будет теплой.

«Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу», — отметил в своем обращении Собянин. По его словам, обязательство соблюдать домашний режим для пожилых людей не касается лишь руководителей и сотрудников, «чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения». В ином случае работодатели должны предоставить пожилым или страдающим хроническими заболеваниями режим удаленной работы, либо дать им оплачиваемый отпуск или отправить на больничный.

Власти пообещали гражданам старше 65 лет и хронически больным людям разовую материальную помощь. В Москве она составит ₽4000 (₽2000 авансом и столько же после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения). В Московской области материальная помощь составит ₽3000 на таких уже условиях (₽1500 сразу и ₽1500 после 14 апреля).