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Власти Москвы и Подмосковья обязали пожилых соблюдать домашний режим

Режим самоизоляции продлится до 14 апреля. За его ответственное соблюдение пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями пообещали денежную помощь
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области сообщили о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Так, в обоих регионах обязали оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции с 26 марта до 14 апреля жителей старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания.

Выходить на улицу пожилым людям предлагается только в случае крайней необходимости (в магазин или аптеку). В случае с Москвой Собянин предложил по возможности уехать на дачу, учитывая, что по прогнозу погода в ближайшие выходные будет теплой.

«Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу», — отметил в своем обращении Собянин. По его словам, обязательство соблюдать домашний режим для пожилых людей не касается лишь руководителей и сотрудников, «чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения». В ином случае работодатели должны предоставить пожилым или страдающим хроническими заболеваниями режим удаленной работы, либо дать им оплачиваемый отпуск или отправить на больничный.

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Власти пообещали гражданам старше 65 лет и хронически больным людям разовую материальную помощь. В Москве она составит ₽4000 (₽2000 авансом и столько же после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения). В Московской области материальная помощь составит ₽3000 на таких уже условиях (₽1500 сразу и ₽1500 после 14 апреля).

Пообещали власти и другие меры поддержки переведенных на домашний режим пожилых и хронически больных:

  • в Москве операторов связи обязали не отключать им телефон и интернет при нулевом или отрицательном балансе
  • не надо покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции по услугам ЖКХ. Взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ временно отменяется
  • в Москве пожилым и хронически больным людям пообещали помочь с доставкой продуктов, лекарств и решением других бытовых проблем.
  • для вызова социальных работников и волонтеров предлагается позвонить по номеру 8-495-870-45-09.
  • в Подмосковье дополнительные меры поддержки получат и школьники, которые имеют право на бесплатное питание в школах, а сейчас сидят дома. Им будут предоставлять продуктовые наборы.

Собянин также попросил представителей молодого поколения по возможности воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и вообще пожилыми людьми. » Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей», — говорится в обращении мэра Москвы.

По официальным данным за последние сутки в Москве зарегистрирован 71 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице превысило 200 человек.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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