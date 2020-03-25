Матвиенко прошла тест на коронавирус
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прошла тест на коронавирусную инфекцию, который показал отрицательный результат. Об этом она рассказала на заседании верхней палаты парламента, передает ТАСС.
«Я прошла, у меня коронавируса нет», — сказала она. Матвиенко призвала всех сенаторов пройти аналогичное тестирование, для них оно будет доступно в Центральной клинической больнице.
Кроме того, спикер призвала сенаторов носить маски, сократить круг общения и по возможности соблюдать домашний карантин. «Вы государевы люди, не имеете права прекратить работу, у нас нет такой привилегии», — добавила она.
23 марта в пресс-службе Совета Федерации сообщили, что из-за ситуации с коронавирусом сенаторам старше 70 лет рекомендовали не посещать заседания, а следить за ними удаленно из-за ситуации с коронавирусом. Сотрудников аппарата Совфеда старше 65 лет перевели на удаленную работу. Ограничения и рекомендации не распространились на Матвиенко и ее заместителей. 7 апреля Валентине Матвиенко исполнится 71 год.