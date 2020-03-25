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Матвиенко прошла тест на коронавирус

По словам спикера Совфеда, он дал отрицательный результат. Она призвала сенаторов пройти аналогичное тестирование и по возможности соблюдать домашний карантин
Валентина Матвиенко (Фото: Global Look Press)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прошла тест на коронавирусную инфекцию, который показал отрицательный результат. Об этом она рассказала на заседании верхней палаты парламента, передает ТАСС.

«Я прошла, у меня коронавируса нет», — сказала она. Матвиенко призвала всех сенаторов пройти аналогичное тестирование, для них оно будет доступно в Центральной клинической больнице.

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Кроме того, спикер призвала сенаторов носить маски, сократить круг общения и по возможности соблюдать домашний карантин. «Вы государевы люди, не имеете права прекратить работу, у нас нет такой привилегии», — добавила она.

23 марта в пресс-службе Совета Федерации сообщили, что из-за ситуации с коронавирусом сенаторам старше 70 лет рекомендовали не посещать заседания, а следить за ними удаленно из-за ситуации с коронавирусом. Сотрудников аппарата Совфеда старше 65 лет перевели на удаленную работу. Ограничения и рекомендации не распространились на Матвиенко и ее заместителей. 7 апреля Валентине Матвиенко исполнится 71 год.

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Ранее на этой неделе столичный мэр Сергей Собянин обязал всех жителей Москвы старше 65 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания, оставаться дома с 26 марта по 14 апреля. В соответствии с распоряжением, пожилые люди смогут выходить на улицу только в случае крайней необходимости (в магазин или аптеку).

В Кремле после этого не исключили, что пожилые сотрудники администрации президента, которые не занимают руководящие должности, при желании также смогут перейти на удаленную работу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом указал, что на Владимира Путина, которому в октябре исполнилось 67 лет, предписание столичных властей не распространяется.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Валентина Матвиенко, коронавирус
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