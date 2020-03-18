Песков сообщил детали о сдаче анализов на коронавирус в Кремле

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Russian Look / Global Look Press)

Анализы у сотрудников администрации президента России брали на рабочем месте, а их результаты были готовы чуть больше чем через 12 часов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он также сообщил, что тоже прошел тест на COVID-19.

По его словам, анализы сдавали те, кто «обеспечивает мероприятия президента». Песков отметил, что не знает, где именно обрабатывались результаты.

О том, что сотрудники администрации, задействованные в организации мероприятий с участием президента, прошли анализы на новый коронавирус, Песков сообщил журналистам утром 18 марта.