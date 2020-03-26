Путин назвал возможный срок победы России над коронавирусом

На встрече с предпринимателями президент выразил надежду, что для того, чтобы «расправиться» с коронавирусом, потребуется менее двух-трех месяцев

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Для победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 России может потребоваться менее трех месяцев, заявил на встрече с представителями предпринимательского сообщества в Ново-Огарево президент Владимир Путин.

«Мы выйдем [из этой ситуации] точно, и я надеюсь, может быть, даже раньше, чем вы сказали», — заявил Путин, отвечая на слова одного из участников встречи о том, что с вирусом можно будет «расправиться» за два-три месяца (трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24»).

Данную собеседником оценку ситуации Путин назвал «неплохим прогнозом», отметив, что «в некоторых странах» говорят, что война с коронавирусом будет очень долгой.

Накануне, 25 марта, в своем телеобращении Путин призвал россиян не полагаться на русское авось.