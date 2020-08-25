Главу комиссии РПЦ по делам семьи Димитрия Смирнова отправили в отставку

Известного совкими скандальными заявлениями священнослужителя назначили почетным председателем патриаршей комиссии

Димитрий Смирнов (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов освобожден от должности по состоянию здоровья

«Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению и выразить протоиерею Димитрию Смирнову благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии», — говорится в решении.

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