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Главу комиссии РПЦ по делам семьи Димитрия Смирнова отправили в отставку

Известного совкими скандальными заявлениями священнослужителя назначили почетным председателем патриаршей комиссии
Димитрий Смирнов
Димитрий Смирнов (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов освобожден от должности по состоянию здоровья

«Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению и выразить протоиерею Димитрию Смирнову благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии», — говорится в решении.

Материал дополняется.

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