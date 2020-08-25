Общество , 25 авг, 21:13
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Главу комиссии РПЦ по делам семьи Димитрия Смирнова отправили в отставку
Известного совкими скандальными заявлениями священнослужителя назначили почетным председателем патриаршей комиссии
Димитрий Смирнов
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов освобожден от должности по состоянию здоровья
«Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению и выразить протоиерею Димитрию Смирнову благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии», — говорится в решении.
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