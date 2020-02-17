Легойда посчитал слова Смирнова о гражданских женах неудачным троллингом

Владимир Легойда (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Манера преподнесения мыслей протоиерея Димитрия Смирнова не дает нужного эффекта и является троллингом. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«От себя еще могу добавить, что троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению», — заявил Легойда.

По его словам, заявления Смирнова являются мнением одного священника, а не позицией РПЦ.

В воскресенье стало известно, что Смирнов раскритиковал женщин, которые живут в незарегистрированном гражданском браке, и назвал их «бесплатными проститутками». Он посчитал, что таких женщин не считают женами и используют для «временных утех».

Легойда напомнил, что термин «гражданский брак» означает супружество, зарегистрированное государством, а не церковью. А то, о чем говорил Смирнов, является совместной жизнью без регистрации. Он также назвал слова протоиерея недопустимыми. «Тем более, что про женщин (Смирнов) сказал, а мужиков как-то позабыл», — посетовал Легойда.