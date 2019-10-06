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Глава комиссии РПЦ по делам семьи объяснил свои слова о «народе-убийце»
Руководитель патриаршей комиссии по делам семьи ранее заявил, что у тех, кто сперва сделал аборт, а затем задумался, является ли это грехом, нет совести, а на ее месте «крахмальная белая тряпочка»
Димитрий Смирнов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Протоиерей Димитрий Смирнов, который руководит патриаршей комиссией по делам семьи, защиты материнства и детства, в разговоре с РБК объяснил свое высказывание о «народе-убийце», которое прозвучало в передаче «Беседы с батюшкой» на православном телеканале «Союз».

«Народ-убийца — тот, кто убивает своих детей. Я не имел в виду русских, это распространено и у якутов, и у наших татар, и на всех. У нас народы же многонациональны. Я имел в виду, что это явление планетарного масштаба, и то, что во всех народах это распространено. А в некоторых странах даже запрещены аборты. Я бы хотел, чтобы те люди, что живут в России, тоже перестали убивать своих детей», — сказал он РБК.

Протоиерей Димитрий сказал о «народе-убийце» в программе, которая вышла 29 сентября. «У нашего народа абортивное сознание — это народ–убийца. Нравится мое выражение или нет — но миллионы убиваются ежегодно», — сказал он, отвечая на вопрос телезрителя о том, является ли грехом совершенный аборт в связи с варикозом у беременной женщины.

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По его словам, у христиан, кто сперва делает аборт, а затем спрашивает, является ли этот поступок грехом, нет совести, а на ее месте «крахмальная белая тряпочка». «Птица жертвует собой, чтобы спасти своего птенца. А человек — высокоорганизованное млекопитающее — его убивает. Кто он после этого?» — задался вопросом протоиерей.

Отвечая на вопрос телезрителя, что, возможно, в этом случае был выбор: жизнь мамы или жизнь ребенка, сказал: «Я думаю, что она выживет со своим варикозом».

В продолжение темы священнослужитель заявил, что страну довели до того, что в среднем на одну семью приходится по 1,7 ребенка. «Это говорит о том, что мы спокойненько вымираем <...> Ведь делают аборты, чтобы облегчить себе жизнь, а ничего из этого не получается, потому что на крови убитых невинных младенцев, которые как ангелы, счастье не построишь», — подытожил он.

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя РБК слова Смирнова, отметил, что во время «всего советского периода продвигалось представление о нормальности абортов».

«Многие наши соотечественники стали жертвой лжи о том, что прерывать беременность совершенно нравственно», — сказал Кипшидзе. Он отметил, что в последние годы общественное мнение меняется, и все «меньше людей стали считать аборт социальной нормой». По словам Кипшидзе, сторонники абортов, врачи и пациенты «привели себя в состояние страданий и находятся в духовной темнице». «Есть люди, у которых действительно абортивное сознание, как сказал отец Дмитрий. Но их меньшинство, их мнение, их дела не могут быть ассоциированы с всем нашим народом», — подчеркнул Кипшидзе.

В июне председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил об отсутствии планов у РПЦ выступать за запрет абортов по закону. По его словам, РПЦ настаивает на том, чтобы вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования.

Авторы: Михаил Юшков, Артем Афонский
При участии: Виктория Полякова
Теги: РПЦ, аборты, новости РБК
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