Глава комиссии РПЦ по делам семьи объяснил свои слова о «народе-убийце»

Руководитель патриаршей комиссии по делам семьи ранее заявил, что у тех, кто сперва сделал аборт, а затем задумался, является ли это грехом, нет совести, а на ее месте «крахмальная белая тряпочка»

Димитрий Смирнов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Протоиерей Димитрий Смирнов, который руководит патриаршей комиссией по делам семьи, защиты материнства и детства, в разговоре с РБК объяснил свое высказывание о «народе-убийце», которое прозвучало в передаче «Беседы с батюшкой» на православном телеканале «Союз».

«Народ-убийца — тот, кто убивает своих детей. Я не имел в виду русских, это распространено и у якутов, и у наших татар, и на всех. У нас народы же многонациональны. Я имел в виду, что это явление планетарного масштаба, и то, что во всех народах это распространено. А в некоторых странах даже запрещены аборты. Я бы хотел, чтобы те люди, что живут в России, тоже перестали убивать своих детей», — сказал он РБК.

Протоиерей Димитрий сказал о «народе-убийце» в программе, которая вышла 29 сентября. «У нашего народа абортивное сознание — это народ–убийца. Нравится мое выражение или нет — но миллионы убиваются ежегодно», — сказал он, отвечая на вопрос телезрителя о том, является ли грехом совершенный аборт в связи с варикозом у беременной женщины.

По его словам, у христиан, кто сперва делает аборт, а затем спрашивает, является ли этот поступок грехом, нет совести, а на ее месте «крахмальная белая тряпочка». «Птица жертвует собой, чтобы спасти своего птенца. А человек — высокоорганизованное млекопитающее — его убивает. Кто он после этого?» — задался вопросом протоиерей.