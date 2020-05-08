Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 13:19
Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 13:52 Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии из Украины из-за Саакашвили Политика, 13:50 Протоиерей Смирнов объяснил необходимость освящения РПЦ ядерного оружия Общество, 13:48 Путин на своем опыте вспомнил об особенностях воспитания разведчиков Общество, 13:45 Путин и Меркель обсудили память о войне и борьбу с коронавирусом Политика, 13:43 #дайджест: что произошло в моде за неделю Стиль, 13:39 Интерес к биткоину упал. Криптовалюта установила новый антирекорд Крипто, 13:38 Суд арестовал бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве Общество, 13:36 Чемпион СССР в составе «Спартака» сообщил о договорном матче команды Спорт, 13:35 Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 13:26 В Москве перед Днем Победы ветеранам раздадут планшеты с фильмами о войне Общество, 13:24 Энтони Хопкинс завел аккаунт в TikTok Стиль, 13:21 Как коронакризис уничтожит экономику впечатлений — Bloomberg Pro, 13:15 Проценко объяснил сокращение числа поступающих в Коммунарку пациентов Общество, 13:15
Новости без коронавируса ,  
0 

Протоиерей Смирнов объяснил необходимость освящения РПЦ ядерного оружия

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Димитрий Смирнов объяснил в интервью японской газете Tоkyо Shinbun необходимость для Русской православной церкви освящать ядерное оружие.

Он заявил, что РПЦ освещает все предметы, которыми пользуется человек, включая дом и автомобили. «А ядерное оружие — это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует», — считает протоиерей.

По его словам, после Второй мировой войны Великобритания предлагала США сбросить на 27 городов России те же бомбы, что и на Хиросиму и Нагасаки. «А так как мы успели сделать атомную бомбу, то они теперь ничего не могут сделать», — пояснил Смирнов.

Протоиерея Смирнова госпитализировали с коронавирусом
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов

Он подчеркнул, что российское ядерное оружие — это оружие мира, поскольку, в отличие от Вашингтона, Москва его никогда не использовала и не хочет использовать. Его наличие необходимо России лишь для устрашения.

В феврале комиссия Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования Русской православной церкви (РПЦ) предложила перестать освящать оружие массового поражения, проанализировав традицию церковного благословения православных христиан «на исполнение воинского долга». В комиссии пояснили, что использование этого оружия влечет за собой гибель неопределенного количества людей.

Теги: РПЦ, Дмитрий Смирнов, ядерное оружие
Материалы по теме
Легойда посчитал слова Смирнова о гражданских женах неудачным троллингом
Общество
Протоиерей Дмитрий Смирнов раскритиковал мужчин за увлечение футболом
Общество
Протоиерей Смирнов ответил на подачу заявления в СК против него
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter