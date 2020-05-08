Протоиерей Смирнов объяснил необходимость освящения РПЦ ядерного оружия

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Димитрий Смирнов объяснил в интервью японской газете Tоkyо Shinbun необходимость для Русской православной церкви освящать ядерное оружие.

Он заявил, что РПЦ освещает все предметы, которыми пользуется человек, включая дом и автомобили. «А ядерное оружие — это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует», — считает протоиерей.

По его словам, после Второй мировой войны Великобритания предлагала США сбросить на 27 городов России те же бомбы, что и на Хиросиму и Нагасаки. «А так как мы успели сделать атомную бомбу, то они теперь ничего не могут сделать», — пояснил Смирнов.

Он подчеркнул, что российское ядерное оружие — это оружие мира, поскольку, в отличие от Вашингтона, Москва его никогда не использовала и не хочет использовать. Его наличие необходимо России лишь для устрашения.