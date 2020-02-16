В РПЦ раскритиковали согласившихся на гражданский брак женщин

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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал женщин, соглашающихся на гражданский брак.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак», — заявил представитель РПЦ на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO», передает «Интерфакс».

По его мнению, женщину, вступившую в гражданский брак, считают не женой, а «временной утехой». Он добавил, что такая женщина бесплатно оказывает «услуги».

Смирнов отметил, что мужчине нетрудно зарегистрировать отношения с женщиной, однако если он этого не делает, то он не рассматривает ее как свою потенциальную супругу.

Ранее патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями. По его словам, до принятия христианства на Руси люди полагали, что могут пожертвовать чьей-то жизнью, чтобы получить что-то желаемое и ценное. Он сравнил это с современными попытками родственников уговорить женщину сделать аборт ради карьеры.