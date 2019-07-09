Протоиерей заявил о необходимости научного подхода к замужеству

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что подходить к замужеству и женитьбе нужно научно. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Спас».

Протоиерей напомнил, что раньше этот вопрос решали родители. Он отметил, что родственники исходили из принципа, что молодые девушки ничего не понимают в семейной жизни. Члены семьи выясняли трудоспособность жениха и его наследственность, а также физические изъяны невесты. «Такой вот пусть немножко деревенский, но научный подход», — отметил протоиерей.

Смирнов добавил, что в настоящее время происходит «полный хаос», поэтому нужно самим изучать подобные вещи. По его словам, любовь измеряется в литрах крови, которые будущий супруг готов отдать за избранницу.

Ранее в эфире радио «Радонеж» Смирнов заявил, что мужчины умнее женщин, но они более заботливые и терпеливые. При этом он отмечал, что это не свидетельствует об глупости женщин, однако их ум предназначен для другого.