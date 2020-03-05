В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

«Друзья-коллеги, я понимаю, что многим нужен «хайп», но давайте все оставаться в рамках профессии, не превращая ее в фарс», — отметил Легойда.

Он также указал на то, что из-за неверной трактовки в СМИ россияне могут сделать вывод, что церковь объявила войну образованию для женщин и девочек. По словам Легойды, это мнение вызывает негативное отношение к церкви. Он также посоветовал переслушать передачу с выступлением Смирнова и убедиться в том, что, говоря о школьном образовании для девочек, священник имел в виду конкретную историю о знакомой ему девочке. Также Легойда призвал СМИ не спекулировать на тему данного публичного выступления протоиерея Смирнова.

3 марта в интервью радио «Радонеж» протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, что одна из прихожанок оставила на домашнем обучении семилетнюю дочку, чтобы та помогала ей с новорожденным.

«Это же важнее семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь», — отметил протоиерей.

Это не первое заявление протоиерея Смирнова, которое вызвало широкий общественный резонанс. Так, в середине февраля на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO священник сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Он указывал на то, что вступившая в гражданский брак женщина считается не женой, а «временной утехой».

Впоследствии в беседе с РБК протоиерей объяснил, что слово «проститутка» в отношении женщин он использовал специально для привлечения внимания общественности и защиты от неподобающего отношения.