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Протоиерей Дмитрий Смирнов раскритиковал мужчин за увлечение футболом

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов выступил с критикой мужчин, которые увлекаются футболом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Союз».

«Всю жизнь — «Зенит», «Спартак»... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом «Зенит», «Спартак». И это что — жизнь, что ли? От «Зенита» до «Спартака» (цитата по «Интерфаксу»), — сказал он.

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Протоиерей добавил, что нужно ходить в храмы и слушать проповеди, а не только увлекаться футболом.

В конце сентября Смирнов, выступая перед детьми, дал совет, как отучить человека от нецензурной брани. Он привел случай со своим воспитанником, который ругался даже при нем. Протоиерей отметил, что для того, чтобы избавить его от этой привычки, он ударил его «по роже». По мнению Смирнова, этот способ эффективен, но лучше обойтись без него.

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В РПЦ сочли слова протоиерея шуткой и назвали его мягким, добрым и отзывчивым пастырем.

Теги: Дмитрий Смирнов, футбол
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