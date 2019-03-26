РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»

Русская православная церковь (РПЦ) не запугивает верующих вымиранием, а призывает к бережному отношению к семье, к готовности рожать и воспитывать детей. Об этом заявил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя слова протоиерея Димитрия Смирнова о том, что России «осталось лет 30», передает «РИА Новости».

«Церковь последовательно призывает к бережному отношению к семье, к готовности нести благословленную Богом миссию рождения и воспитания детей», — сказал Кипшидзе. По его словам, «угроза семейным ценностям, многодетности и ответственности в отношениях с противоположным полом» является общей для всех народов России. Он указал, что это наглядно демонстрируют демографические исследования.

«Для верующего человека не характерен страх перед политическими прогнозами, в том числе перед теми, которые вызывают массу вопросов», — сказал Кипшидзе. Он добавил, что запугиванием невозможно заставить людей быть ответственными супругами и любящими родителями.

Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают. «Нам вообще как государству русскому осталось лет тридцать», — сказал Смирнов. По его мнению, на европейской части материка будут жить мусульмане, а на азиатской — китайцы.