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Apple $197 (+3,76%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,7%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»

Русская православная церковь (РПЦ) не запугивает верующих вымиранием, а призывает к бережному отношению к семье, к готовности рожать и воспитывать детей. Об этом заявил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя слова протоиерея Димитрия Смирнова о том, что России «осталось лет 30», передает «РИА Новости».

«Церковь последовательно призывает к бережному отношению к семье, к готовности нести благословленную Богом миссию рождения и воспитания детей», — сказал Кипшидзе. По его словам, «угроза семейным ценностям, многодетности и ответственности в отношениях с противоположным полом» является общей для всех народов России. Он указал, что это наглядно демонстрируют демографические исследования.

«Для верующего человека не характерен страх перед политическими прогнозами, в том числе перед теми, которые вызывают массу вопросов», — сказал Кипшидзе. Он добавил, что запугиванием невозможно заставить людей быть ответственными супругами и любящими родителями.

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В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года

Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают. «Нам вообще как государству русскому осталось лет тридцать», — сказал Смирнов. По его мнению, на европейской части материка будут жить мусульмане, а на азиатской — китайцы.

В начале марта Смирнов, комментируя слова главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что через 15 лет до 30% населения страны будут мусульманами, заявил, что «россияне закончатся к 2050 году». По его словам, у мусульман появляется больше детей, и на территории России будут жить «чечены, ингуши, арабы».

Теги: Религия, государство, РПЦ
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