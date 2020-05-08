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Пандемия коронавируса ,  
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Протоиерея Смирнова госпитализировали с подозрением на коронавирус

Димитрий Смирнов попал под наблюдение врачей с симптомами COVID-19, его состояние стабильное. На прошлой неделе, до госпитализации, он заявлял о положительных моментах в пандемии коронавируса
Протоиерей Димитрий Смирнов
Протоиерей Димитрий Смирнов (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Протоиерея Димитрия Смирнова, главу патриаршей комиссии по делам семьи, госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом со ссылкой на источник в окружении священника сообщил «Интерфакс». Информацию о госпитализации подтверждает «Комсомольская правда».

По информации «Интерфакса», состояние Смирнова стабильное. Вместе с тем собеседник агентства отметил, что 69-летний священник входит в группу риска как из-за возраста, так и из-за того, что недавно перенес операцию. В июле 2019 года Смирнов попал в кардиологическую реанимацию.

По информации «Комсомольской правды», у протоиерея уже диагностировали COVID-19 и под присмотром врачей он находится несколько дней.

«Не комментируем», — заявил РБК зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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Фото: Javier Moreno / EPA / ТАСС

Димитрий Смирнов неоднократно делал резонансные высказывания. На прошлой неделе в проповеди после литургии в московском храме Благовещения Пресвятой Богородицы священник заявил, что считает эпидемию коронавируса «чрезвычайно полезным явлением». «Эгоизм [с начала эпидемии] стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для церкви христианских качеств души», — цитировал его слова «Интерфакс».

В феврале Смирнов раскритиковал женщин, состоящих в гражданском браке, сказав, что они выполняют роль «бесплатных проституток». По его словам, такие женщины становятся лишь «временной утехой» для мужчин. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился за слова протоиерея.

Авторы: Георгий Тадтаев, Екатерина Костина
Теги: коронавирус, Дмитрий Смирнов, РПЦ
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