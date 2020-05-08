Протоиерея Смирнова госпитализировали с подозрением на коронавирус

Димитрий Смирнов попал под наблюдение врачей с симптомами COVID-19, его состояние стабильное. На прошлой неделе, до госпитализации, он заявлял о положительных моментах в пандемии коронавируса

Протоиерей Димитрий Смирнов (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Протоиерея Димитрия Смирнова, главу патриаршей комиссии по делам семьи, госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом со ссылкой на источник в окружении священника сообщил «Интерфакс». Информацию о госпитализации подтверждает «Комсомольская правда».

По информации «Интерфакса», состояние Смирнова стабильное. Вместе с тем собеседник агентства отметил, что 69-летний священник входит в группу риска как из-за возраста, так и из-за того, что недавно перенес операцию. В июле 2019 года Смирнов попал в кардиологическую реанимацию.

По информации «Комсомольской правды», у протоиерея уже диагностировали COVID-19 и под присмотром врачей он находится несколько дней.

«Не комментируем», — заявил РБК зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.