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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой», так как они не исполняют роль главы семьи и бросают женщин. Об этом он сообщил на пресс-конференции в НСН.

«Наши мужчины — это наша национальная катастрофа. Потому что они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. Женщина лучшие годы тратит на него, а потом он находит новую», — сказал он.

Протоиерей Смирнов ответил на подачу заявления в СК против него
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Протоиерей заявил, что эти мужчины являются «бессовестным народом из маменькиных сынков». Смирнов отметил, что занимается проблемами семьи, защиты материнства и детства. По его словам, он не защищает мужчин, которые не могут защитить женщину и ее обеспечить, а некоторые из них «смеют руку поднимать». Он заявил, что целиком и полностью на стороне женщин.

Смирнов добавил, что «командиром корабля, который плывет по житейскому морю», воспитателями, учителями в школе должны быть мужчины. По мнению протоиерея, в России проблемы именно в мужчинах. «Каждая женщина нормальная мечтает о настоящем рыцаре», — сказал он.

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Ранее в феврале Смирнов раскритиковал женщин, которые состоят в гражданском браке. Он заявил, что они выполняют роль «бесплатных проституток». Впоследствии он пояснил РБК, что использовал слово «проститутка», чтобы привлечь к проблеме внимание общественности. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился за слова протоиерея.

В Московской патриархии ответили на слова протоиерея о гражданском браке
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Телеведущая и юрист Екатерина Гордон сообщила, что потребовала провести проверку и написала заявления в московские управления Следственного комитета, МВД и прокуратуры. Она отметила, что в словах протоиерея есть основания для привлечения его к ответственности по ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По словам Смирнова, он не боится подачи заявлений.

Теги: церковь, РПЦ
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