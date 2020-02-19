Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой», так как они не исполняют роль главы семьи и бросают женщин. Об этом он сообщил на пресс-конференции в НСН.

«Наши мужчины — это наша национальная катастрофа. Потому что они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. Женщина лучшие годы тратит на него, а потом он находит новую», — сказал он.

Протоиерей заявил, что эти мужчины являются «бессовестным народом из маменькиных сынков». Смирнов отметил, что занимается проблемами семьи, защиты материнства и детства. По его словам, он не защищает мужчин, которые не могут защитить женщину и ее обеспечить, а некоторые из них «смеют руку поднимать». Он заявил, что целиком и полностью на стороне женщин.

Смирнов добавил, что «командиром корабля, который плывет по житейскому морю», воспитателями, учителями в школе должны быть мужчины. По мнению протоиерея, в России проблемы именно в мужчинах. «Каждая женщина нормальная мечтает о настоящем рыцаре», — сказал он.