Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России опустился до 12%

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России за неделю снизился на два процента, до 12,3%. Уровень заболевамости COVID-19 в стране в последние недели начал расти

Фото: Семён Антонов / РИА Новости

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России опустился до 12,3%, следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием. На прошлой неделе показатель достигал 14,3%, еще неделей раньше — 16,6%.

В стране за минувшие сутки выявлено 6659 новых случаев коронавирусной инфекции, 1162 человека были госпитализированы. Умер 41 заболевший.

Вакцинированы первым компонентом 93,5 млн человек, завершили курс вакцинации 88,9 млн.

Уровень заболеваемости COVID-19 в России начал снижаться с февраля и достиг минимальных значений с начала пандемии в июне.

Темпы распространения коронавируса в России Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.

Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс. Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

1 июля Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения в стране, в том числе масочный режим, так как недельный показатель с зимы снизился более чем в 64 раза, а заболевание стало протекать в легкой форме — в виде ОРЗ или бессимптомно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает коллективный или популяционный иммунитет косвенной защитой от инфекционного заболевания. Коллективный иммунитет возникает благодаря развитию иммунитета у населения либо в результате вакцинации, либо в результате перенесенной ранее инфекции. ВОЗ выступает за достижение коллективного иммунитета с помощью вакцинации, указывая, что это помогает избежать потенциального роста смертности и заболеваемости. Точная доля населения, которая должна быть вакцинирована против COVID-19, для того чтобы начал формироваться коллективный иммунитет, неизвестна и, вероятно, будет варьироваться в зависимости от общины, вакцины, групп населения, приоритизированных для вакцинации, и других факторов, говорится на сайте организации. Этот вопрос является важной областью исследований.

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Однако в июле число новых случаев заболевания вновь стало расти. В середине месяца Роспотребнадзор пояснял, что растет доля более заразных вариантов омикрон-штамма. Так как вызванное ими заболевание протекает в менее тяжелой форме, чем штаммы «альфа» и «дельта», возвращать ограничения не нужно, говорила глава ведомства Анна Попова. При этом людям с хроническими заболеваниями и из других уязвимых категорий рекомендовали соблюдать меры предосторожности — носить маски в общественных местах и использовать антисептик.

20 июля заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 в России стал почти повсеместным. По его словам, необходимо вакцинироваться от COVID-19, чтобы не допустить подъема заболеваемости осенью, который будет сопровождаться эпидемией гриппа. Росздравнадзор поручил регионам возобновить работу штабов по профилактике распространения COVID-19.