Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России опустился до 12%

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 16:05
Набиуллина анонсировала продление валютных ограничений в сентябре Финансы, 16:06
Набиуллина назвала отличия между кризисом в пандемию и текущим Финансы, 15:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:57
Набиуллина исключила запрет доллара даже в «апокалиптическом сценарии» Финансы, 15:56
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 15:51
Роскомнадзор внес сайт Wheely в реестр запрещенных Бизнес, 15:48
Российские космонавты три раза слетают на МКС на Crew Dragon Технологии и медиа, 15:46
Как бизнесу реагировать на внешний кризис: четыре действия РБК и Банк Точка, 15:28
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Генпрокуратура потребовала изъять у автоинспектора имущество на ₽130 млн Общество, 15:28
Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа Политика, 15:24
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России опустился до 12% Общество, 15:10
Polymetal назвал варианты выделения активов в России. Что ждет инвесторов Pro, 15:05
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 15:05
Как взыскивают взносы с неплательщиков в СНТ Недвижимость, 15:02
Пандемия коронавируса ,  
0 

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России опустился до 12%

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России за неделю снизился на два процента, до 12,3%. Уровень заболевамости COVID-19 в стране в последние недели начал расти
Фото: Семён Антонов / РИА Новости
Фото: Семён Антонов / РИА Новости

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России опустился до 12,3%, следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием. На прошлой неделе показатель достигал 14,3%, еще неделей раньше — 16,6%.

В стране за минувшие сутки выявлено 6659 новых случаев коронавирусной инфекции, 1162 человека были госпитализированы. Умер 41 заболевший.

Вакцинированы первым компонентом 93,5 млн человек, завершили курс вакцинации 88,9 млн.

Уровень заболеваемости COVID-19 в России начал снижаться с февраля и достиг минимальных значений с начала пандемии в июне.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

1 июля Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения в стране, в том числе масочный режим, так как недельный показатель с зимы снизился более чем в 64 раза, а заболевание стало протекать в легкой форме — в виде ОРЗ или бессимптомно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает коллективный или популяционный иммунитет косвенной защитой от инфекционного заболевания. Коллективный иммунитет возникает благодаря развитию иммунитета у населения либо в результате вакцинации, либо в результате перенесенной ранее инфекции.

ВОЗ выступает за достижение коллективного иммунитета с помощью вакцинации, указывая, что это помогает избежать потенциального роста смертности и заболеваемости. 

Точная доля населения, которая должна быть вакцинирована против COVID-19, для того чтобы начал формироваться коллективный иммунитет, неизвестна и, вероятно, будет варьироваться в зависимости от общины, вакцины, групп населения, приоритизированных для вакцинации, и других факторов, говорится на сайте организации. Этот вопрос является важной областью исследований.

Читайте на РБК Pro
Pro
Не софт и не хард: зачем нужны durable skills
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Legendary Pictures Проснуться в холодном поту: почему нам снятся кошмары
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными
Статьи
Pro
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group
Статьи

Однако в июле число новых случаев заболевания вновь стало расти. В середине месяца Роспотребнадзор пояснял, что растет доля более заразных вариантов омикрон-штамма. Так как вызванное ими заболевание протекает в менее тяжелой форме, чем штаммы «альфа» и «дельта», возвращать ограничения не нужно, говорила глава ведомства Анна Попова. При этом людям с хроническими заболеваниями и из других уязвимых категорий рекомендовали соблюдать меры предосторожности — носить маски в общественных местах и использовать антисептик.

20 июля заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 в России стал почти повсеместным. По его словам, необходимо вакцинироваться от COVID-19, чтобы не допустить подъема заболеваемости осенью, который будет сопровождаться эпидемией гриппа. Росздравнадзор поручил регионам возобновить работу штабов по профилактике распространения COVID-19.

Вакцинация в регионах России
Число примененных доз вакцины на 100 человек населения региона*
первая доза вторая доза
*Может быть не равно доле привитого населения. Оперштаб включает в сведения о вакцинации первой и второй дозой данные по ревакцинации. При этом он не уточняет, учитываются ли в них прошедшие ревакцинацию люди однократно или несколько раз.
Источники: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, Росстат, расчеты РБК
Данные по России i

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
COVID-19 коронавирус Коллективный иммунитет
Материалы по теме
В России второй день подряд выявили более 6 тыс. заболевших коронавирусом
Общество
В России выявили максимальное число случаев коронавируса с 1 мая
Общество
Недельная заболеваемость коронавирусом в России выросла на 30%
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter