Охрана концертных площадок. Как это работает

В законодательстве нет единых требований к организации безопасности на концертах, а концертные залы часто пользуются «охраной без оружия» — услугами ЧОПов. Как устроена техника безопасности на массовых мероприятиях — в обзоре РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Практически сразу после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 139 человек (данные по состоянию на 17:00 мск 26 марта), владелец Crocus Group Араз Агаларов в беседе с РБК заявлял, что никакая служба безопасности ничего не смогла бы сделать против вооруженных террористов.

Экс-вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, в свою очередь, высоко оценил работу сотрудников площадки, которые помогали людям эвакуироваться: «То, что они (охрана. — РБК) могли сделать, — это помочь людям эвакуироваться: показывали людям пожарные выходы, помогали. <...> Никто не покинул территорию, подключились охранники из соседних зданий. У них руки были в крови, они пытались сделать все, что они могли. Но противостоять автомату Калашникова, не имея оружия, с дубинкой и шокером невозможно».

Генеральная прокуратура в организации охраны «Крокус Сити Холла» не нашла нарушений, сообщали со ссылкой на источники «РИА Новости», «Известия» и телеграм-канал Baza.

Как устроена система обеспечения безопасности на концертах и каких усовершенствований требует этот механизм — в обзоре РБК.

Какие есть требования к безопасности на концертах

Единого документа, который регламентирует правила проведения массовых мероприятий, нет, а существующие нормативы расписаны по различным профильным направлениям, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка и эксперты.

Общая безопасность на концертах и других массовых мероприятиях в Москве, как рассказали РБК в пресс-службе МТС Live (управляет сетью «МТС Live Холл»), должна обеспечиваться в соответствии с постановлением правительства от 2015 года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей» и распоряжением мэра Москвы от 2000 года, утвердившим временное положение о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в столице.

В пункте 24 постановления правительства об антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей указано, что в таких местах для поддержания правопорядка «организуется их физическая охрана». К обеспечению такой охраны «могут привлекаться различные общественные объединения и организации в порядке, установленном законодательством». Как объяснили в МТС Live, это могут быть в том числе частные охранные предприятия (ЧОПы). «Разъяснений, как обеспечить исполнение пункта 24, нет», — указывают в МТС Live, отмечая, что формально для юридического исполнения этого требования достаточно одного сотрудника полиции. Норматива по количеству сотрудников охраны нет. «На наших площадках обычно для обеспечения безопасности привлекаются около 70 и более сотрудников охранного предприятия, прописанного в паспорте безопасности площадки, обеспечивающего физическую безопасность на площадке», — уточняют в МТС Live.

Вопрос присутствия сотрудников полиции на массовых мероприятиях регулируется ФЗ «О полиции», говорит советник практики разрешения споров юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Денис Крауялис. Но он устанавливает лишь обязанность полиции оказывать содействие организаторам массовых мероприятий в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка.

В пункте 25 постановления правительства также говорится, что в рамках использования сил и средств органов МВД и Росгвардии по обеспечению правопорядка «патрули должны быть максимально приближены к местам массового пребывания людей с целью оперативного реагирования на изменение оперативной обстановки». Для исполнения этого требования, как объясняют в МТС Live, площадка направляет в УВД по району уведомление о готовящемся мероприятии, получает от них официальное одобрение и запрашивает сотрудников полиции. Количество выделяемых для охраны сотрудников полиции УВД определяет самостоятельно, запросить конкретное число людей невозможно. «На примере наших площадок процедура работает так: не позднее чем за десять дней до даты проведения мероприятия мы уведомляем УВД о дате и формате проведения мероприятия, ожидаемом количестве участников и согласовываем план безопасности, в котором отображены схема расстановки постов охраны и табель с подробным описанием действий постов, — объясняют в МТС Live. — УВД, в свою очередь, выделяет сотрудников полиции с табельным оружием для обеспечения охраны общественного порядка на прилегающей территории».

Наличие скорой помощи на массовых мероприятиях на федеральном уровне не закреплено и зависит от конкретного региона. В Москве, например, это предписано распоряжением мэра (оно же обязывает обеспечивать присутствие противопожарных служб). Однако документа, который регламентирует количество сотрудников скорой помощи при проведении массового мероприятия, нет, отмечают в МТС Live. Каждый организатор, основываясь на своем опыте, принимает решение, сколько бригад вызывать на дежурство. Их наем обеспечивается из бюджета мероприятия за счет организатора. «Карета скорой помощи всегда присутствует во время мероприятий на нашей площадке, а также если мы, как организаторы, сами проводим мероприятия на арендных площадках», — настаивают в МТС Live.

Представитель Агаларовых на вопросы РБК о том, как обеспечивается охрана на концертах, какие нормативы применяются и какие потенциальные усиления могут быть, на момент публикации материала не ответила.

Как реализуются правила на практике

Единого норматива по обеспечению площадками безопасности при проведении массовых мероприятий нет, рассказал Евгений Финкельштейн, глава концертной корпорации PMI (организовывала концерты Depeche Mode, Шакиры, Бритни Спирс, Slipknot) и совладелец билетного агрегатора Kassir.ru. Концертные залы, по его словам, в основном пользуются «охраной без оружия» — то есть услугами частных охранных предприятий. «Это не какой-то нонсенс для «Крокус Сити Холла», — отмечает Финкельштейн. — У каких-то залов, например у «Космоса» в Екатеринбурге, есть внутренние нормативы. У «ВТБ Арены» есть практика согласования мероприятий с полицией».

О том, что в России нет единого законодательного регулирования, которое регламентировало бы меры безопасности при проведении концертов, говорят и опрошенные РБК юристы. Денис Крауялис упоминает необязательные стандарты вроде Методических рекомендаций Минкультуры, где в перечень мероприятий по организации включается обеспечение охраны общественного порядка, пожарной безопасности, работы бригады скорой медицинской помощи. Однако четких требований и критериев по необходимости вооруженной охраны на тех или иных мероприятиях не существует.

Предназначенные для массового посещения людей объекты должны иметь паспорт антитеррористической защищенности, говорит Михаил Аничкин, президент правления Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец». Его оформление предусмотрено постановлением правительства об антитеррористической защищенности, правда, там установлены лишь его форма и порядок оформления. Документ отражает состояние антитеррористической защищенности такого места и содержит перечень необходимых мероприятий по предупреждению либо пресечению террористических актов. Для его оформления, по словам Аничкина, должна быть создана комиссия, в которую входят руководитель объекта, сотрудники ЧОПов, включаются сотрудники МВД и ФСБ. «Это достаточно объемный документ, который прописывает все требования к обеспечению охраны объекта — в том числе пункты безопасности или посты безопасности, взаимодействие с правоохранительными и силовыми органами. К сожалению, отсутствие такого паспорта не влечет изначально каких-то последствий. Если его нет — маленький штраф, ну и так далее, возрастает в итоге административная ответственность», — поясняет Аничкин.

Кто охраняет концерты

Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин утверждает, что обычно для обеспечения безопасности на концертах привлекаются ЧОПы. Однако Денис Крауялис обращает внимание, что их привлечение не является обязательным: «Как правило, привлечение ЧОПов осуществляется за счет организаторов, они же являются инициаторами их найма. При этом специальной уголовной ответственности сотрудников ЧОПов за неисполнение своих обязанностей нет, тогда как за превышение полномочий — есть».

Охрана на концертах обеспечивается как организаторами мероприятия, так и самой площадкой, говорит партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников. Впрочем, главная задача охранников ЧОПов, по его словам, сводится к пресечению «мелких правонарушений, например хулиганства», а также к организации пропускного режима. Более того, закон об оружии фактически запрещает им иметь его при себе. «Возможность привлечения сотрудников Росгвардии для охраны концертов на основании отдельного договора с ФГУП «Охрана» (работает при Росгвардии) существует, но это дополнительные издержки, а сотрудники ЧОПов, к сожалению, не подготовлены для предотвращения более тяжких преступлений, таких как теракт», — резюмирует Торянников.

По закону «О частной детективной и охранной деятельности» норма обеспечения служебным огнестрельным оружием — не более одной единицы на двух частных охранников. Применять огнестрельное оружие охранники имеют право в установленных законом случаях — в частности, для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество и при нападении, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной опасности.

«Но, говоря о безопасности и защите в контексте теракта, мы ведь подразумеваем огневой отпор, перестрелку с террористами — не каждый сотрудник ЧОПа имеет такое право и соответствующие лицензии, чтобы стрелять на поражение. Только специалисты охраны шестого разряда имеют право на ношение огнестрельного оружия», — говорит концертный директор ряда крупных российских артистов Табриз Шахиди.

Как организовывалась безопасность в «Крокусе» По закону частные охранные организации действительно не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания — закон лишь обязывает охранников таких объектов иметь в своем арсенале служебное оружие, писал в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «У ООО «ЧОП «Крокус Профи», охранявшего «Крокус», оно есть. Вот только из «оружейки» его не доставали, а охранники на входе несли службу без оружия и даже без спецсредств», — утверждал Хинштейн. «Крокус Профи», по данным базы СПАРК, был создан в 2003 году, его основной владелец Камил Алиев (ему принадлежит 90% компании), еще 10% принадлежит Виктору Котову. Средняя численность сотрудников, по последним доступным данным за 2022 год, — 166 человек. Представитель Агаларовых на просьбу РБК подтвердить информацию о том, что охраной на мероприятии занимался именно этот ЧОП, не ответила. При этом на некоторых объектах на территории комплекса «Крокус Сити» — например, в МВЦ «Крокус Экспо» (является частью комплекса «Крокус Сити», «Крокус Сити Холл» находится в одном здании с третьим павильоном «Экспо») — только сам центр мог привлекать дополнительную охрану из перечня аккредитованных охранных предприятий, следует из основных требований при проведении мероприятий в центре, обращает внимание Денис Крауялис. Привлечение организаторами сторонней охраны влечет штраф в размере 500 тыс. руб. Относилось ли это требование и непосредственно к помещениям «Крокус Сити Холла», представитель Агаларовых РБК не ответила. Некоторые мероприятия в «Крокус Сити Холле» охраняла и Росгвардия — например, проходившие 9–11 марта концерты певца Shaman, напоминает Крауялис. Также в соседнем с концертным залом здании в Красногорске по адресу: Международная улица, 18, согласно данным картографического сервиса «Яндекс Карты», есть отдел полиции микрорайона Павшино. Собеседник РБК по имени Александр, который неоднократно организовывал мероприятия в «Крокус Сити Холле», сообщил, что для этой площадки не требовалось присутствия дополнительного наряда полиции, так как она была стационарная и имела свою службу охраны и системы безопасности. Этот вопрос РБК также направил представителю Агаларовых. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Эксперт в области безопасности в бизнесе, полковник полиции в отставке Олег Сабаев рассказал РБК, что самая большая проблема — это отношение бизнеса к организации службы безопасности в целом. «Службы безопасности для современных менеджеров относятся к разряду сервисных, — говорит Сабаев, — и здесь все пытаются сэкономить». Услуги охранников четвертой категории без оружия и шестой — с оружием — стоят по-разному. А для привлечения клиентов и увеличения выручки бизнес часто отказывается от мер безопасности, чтобы не отпугнуть клиентов и не создавать неудобства для потребителей.

Что говорят другие концертные площадки

Арт-директор петербургской концертной площадки А2 Влада Заморина рассказала РБК, что клуб работает «в соответствии с требованиями безопасности на массовых мероприятиях». В частности, перед каждым концертом проводится «обязательная кинологическая проверка», а зрителей на входе проверяют ручными металлодетекторами. «На мероприятиях дежурит медик, на особо крупных — карета скорой помощи, — отметила Заморина. — Все пожарно-эвакуационные выходы оборудованы ручками «антипаника», позволяющими быстро и беспрепятственно покинуть площадку. На площадке установлены тревожные кнопки, позволяющие быстро вызвать сотрудников полиции». Сейчас руководство А2 «консультируется с органами правопорядка о возможном дополнительном усилении мер безопасности», подчеркнула Заморина.

В пресс-службе МТС Live указывают, что более 20% затрат на проведение мероприятий в залах сети приходится на обеспечение безопасности.

После получения информации о теракте в «Крокус Сити Холле» в Мариинском театре усилили охранный режим, рассказали в пресс-службе театра. С ответственными сотрудниками был проведен специальный инструктаж, также «усилены охранные меры ЧОПов, обеспечивающих охрану объектов театра». О более конкретных мерах представитель театра не рассказал.

В пресс-службе «Спортивного комплекса «Мегаспорт» на вопросы по обеспечению мер безопасности на концертах отвечать отказались, заявив, что такая информация «является конфиденциальной» и «учреждение не вправе ее разглашать». РБК направил запрос в пресс-службу Москомспорта, управляющего площадкой.

Представители концертного пространства «Урбан» заявили, что временно не готовы дать комментарии по вопросам обеспечения безопасности, уточнив, что в клубе в ближайшее время состоится собрание по этому поводу. Представители «Лужников», «ВТБ Арены», Государственного Кремлевского дворца, VK Stadium, петербургской «Газпром Арены» и сочинской концертной площадки Red Arena, а также Большого и Малого театров, МХТ им. Чехова и Театра им. Вахтангова на вопросы РБК не ответили.

Какие меры обеспечения безопасности необходимы отрасли

Александр Хинштейн 25 марта опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором заявил о необходимости «изменить закон и возложить на частные охранные организации (ЧОО) прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности». «Крокус» и другие крупные ТЦ попадают в эту категорию, утверждает чиновник.

Как охраняются ТЦ Сейчас ответственность за антитеррористическую безопасность лежит на владельцах торговых центров и управляющих компаниях, пояснил РБК вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Торговые центры осознают всю важность данных мер, но не обладают достаточными компетенциями, чтобы заранее подготовиться и проработать необходимые инструкции, указывает он. Органы власти же, по его словам, зачастую дают инструкции, при которых им не приходится брать на себя такую ответственность. Состав и количество охраны на объекте определяется в паспорте безопасности — документе, который, в свою очередь, регламентируется и определяется Росгвардией и МВД и должен быть у каждого объекта, продолжает Люлин. На практике предусмотренного документом количества людей должно быть достаточно для обеспечения эвакуации посетителей, контроля за входом, патрулирования и оперативного видеонаблюдения, добавил он. Обычно для поддержания порядка в торговом центре достаточно сотрудников охраны, вооруженной в крайнем случае резиновой дубинкой, указывает Люлин. Но после теракта меры безопасности в торговых центрах в прошедшие выходные были значительно усилены. Представитель «Ташира» пояснил РБК, что на текущий момент все объекты группы переведены в режим усиленной охраны с привлечением дополнительных сотрудников и использованием всех разрешенных законодательством специальных средств. Кроме того, проводятся проверки автомобильного транспорта, въезжающего на территорию комплексов, добавил он. В торгово-развлекательных центрах «Мега» действуют строгие протоколы и проводятся дополнительные тестирования систем безопасности, сказали РБК в компании. Все сотрудники, включая и персонал арендаторов, проходят регулярное обучение по правилам безопасности и поведения в чрезвычайной ситуации, подчеркнули там. Представители «Фуд Сити» и «Садовода» сообщили, что в комплексах усилен контроль работоспособности и доступности аварийных и пожарных выходов, лестниц и системы оповещения. В пресс-службе «Садовода» подчеркнули, что на территории работает собственная кинологическая служба — кинологи со служебными собаками посменно проводят обходы в круглосуточном режиме. Кроме того, усилены и меры по патрулированию сотрудниками безопасности всей территории комплекса, включая КПП, резюмирует он.

«Понятно, что произошла трагедия, надо выводы сделать в том числе и в законодательном и правоприменительном плане», — сказал РБК первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. О конкретных инициативах ему неизвестно.

Концертные площадки должны быть обязаны и иметь возможность запрашивать у полиции сотрудников при проведении мероприятий, считает Евгений Финкельштейн. «Сотрудники ЧОПов связаны массой ограничений и не могут даже стрелять, — объясняет он. — На спортивных мероприятиях, на стадионах, во дворцах спорта такая система коммуникации с правоохранителями уже существует. На концертных площадках, к сожалению, это не сделано».

Ответственность за обеспечение безопасности на концертах должна лежать именно на правоохранительных органах, настаивает Финкельштейн. «Именно полиция должна давать техническое задание, по каким правилам конкретная площадка должна работать, — считает он. — Потому что площадка — это не профессионалы в обеспечении правопорядка, это просто арендное предприятие. Нужно пересмотреть систему и дать ТЗ правоохранителям. Но у этого есть и обратная сторона: наши органы любят перестраховываться, и ужесточение нормативов может привести к снижению рентабельности концертов».

Президент группы компаний NCA (организовывала концерты Linkin Park, Robbie Williams, Red Hot Chili Peppers, Muse) Михаил Шурыгин заявил о необходимости создания оперативной комиссии с профессионалами шоу-бизнеса, представителями силовых структур и власти для разработки «выверенной политики», которая позволит создать «эффективную систему безопасности на массовых мероприятиях». «Важно, чтобы за индустрию не решили, как она должна жить», — акцентирует внимание Шурыгин.

РБК направил запросы в МВД России, Росгвардию, Минкультуры России и депутату Госдумы Александру Хинштейну.