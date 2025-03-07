 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

В США арестовали террориста, инструктировавшего напавших на «Крокус»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Мохаммад Шарифулла
Мохаммад Шарифулла (Фото: FBIDirectorKash / X)

В США взят под стражу террорист Мохаммад Шарифулла, также известный как Джафар, который является членом террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России как террористическая организация), сообщил Минюст страны.

В сообщении сказано, что он инструктировал боевиков, совершивших нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве 22 марта прошлого года.

«Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГ он делился инструкциями о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими [на «Крокус»]. Шарифулла также признал, что узнал двоих из четверых задержанных боевиков как тех, кого он ранее инструктировал», — сказано в сообщении.

Его также подозревают в организации теракта 26 августа 2021 года в аэропорту Кабула, в ходе которого погибли 13 американских военнослужащих и еще около 150 гражданских лиц. В этом время завершался выход войск США из Афганистана, шла эвакуация. После окончания вывода войск к власти в стране пришли талибы («Талибан» запрещен в России как террористическая организация).

Шарифуллу считают причастным и к теракту 20 июня 2016 года у канадского посольства в Кабуле: тогда террорист-смертник от имени ИГ взорвал бомбу, погибли более десятка людей.

Сын владельца «Крокуса» назвал сумму ущерба от теракта
Бизнес
Эмин Агаларов

Материал дополняется

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 17:33
Число пострадавших в цирке в Самарской области увеличилось до восьмиОбщество, 19:33
Российская шахматистка выиграла юниорский чемпионат мираСпорт, 19:31
Bloomberg сообщил о готовности России обсудить перемирие с УкраинойПолитика, 19:30
«Нафтогаз» договорился с польской Orlen о поставках СПГЭкономика, 19:26
США заявили о блокировке $26 млн и сайтов криптобиржи GarantexКрипто, 19:26
Доля ипотеки в начале года достигла минимума за последние 14 летНедвижимость, 19:26
Как связаны мода, дресс-код и десакрализация культурных пространствРБК и ГЭС-2, LIME, 19:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В США арестовали террориста, инструктировавшего напавших на «Крокус»Политика, 19:12
Вратаря отстранили на 6 матчей за удар соперника в голову в Кубке АнглииСпорт, 19:07
В Британии нашли след действий государства в атаках на нефтетанкерыПолитика, 19:06
ВС разъяснил права должника при продаже ипотечной квартирыНедвижимость, 19:00
Рост инвестиций в 2024 году оказался чуть ниже прогнозаЭкономика, 19:00
Медведев назвал спецоперацию последствием распада СССРПолитика, 18:59
ВОЗ предложила сотрудникам досрочно выйти на пенсию из-за решения ТрампаПолитика, 18:56