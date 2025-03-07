В США арестовали террориста, инструктировавшего напавших на «Крокус»

Мохаммад Шарифулла (Фото: FBIDirectorKash / X)

В США взят под стражу террорист Мохаммад Шарифулла, также известный как Джафар, который является членом террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России как террористическая организация), сообщил Минюст страны.

В сообщении сказано, что он инструктировал боевиков, совершивших нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве 22 марта прошлого года.

«Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГ он делился инструкциями о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими [на «Крокус»]. Шарифулла также признал, что узнал двоих из четверых задержанных боевиков как тех, кого он ранее инструктировал», — сказано в сообщении.

Его также подозревают в организации теракта 26 августа 2021 года в аэропорту Кабула, в ходе которого погибли 13 американских военнослужащих и еще около 150 гражданских лиц. В этом время завершался выход войск США из Афганистана, шла эвакуация. После окончания вывода войск к власти в стране пришли талибы («Талибан» запрещен в России как террористическая организация).

Шарифуллу считают причастным и к теракту 20 июня 2016 года у канадского посольства в Кабуле: тогда террорист-смертник от имени ИГ взорвал бомбу, погибли более десятка людей.

Материал дополняется