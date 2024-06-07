Воробьев рассказал об одном из вариантов будущего «Крокус Сити Холла»

Губернатор Московской области рассказал об одном из вариантов использования территории «Крокус Сити холла». На месте сгоревшего концертного зала может появиться сквер с памятником.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Для территории, на которой расположен подвергшийся террористической атаке концертный зал «Крокус Сити Холл», подготовлена концепция благоустройства. Об этом РБК сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, на этом месте в Красногорске может появиться сквер с памятником. «Наше мнение полностью совпадает с общественным», — заявил Воробьев. Впрочем, финальное решение по застройке будет зависеть от владельца объекта — Сrocus Group Араза Агаларова, уточнил Воробьев. Сроки возможной реализации проекта, по словам губернатора, пока непонятны. «Но мы не хотим откладывать это в долгий ящик, идет обсуждение», — добавил Воробьев.

В Crocus Group РБК заявили, что на данный момент необходимо дождаться итогов соответствующих экспертиз здания. До их завершения говорить о каких-либо вариантах преждевременно, добавили в компании.

В конце марта сын владельца комплекса и президент Agalarov Development Эмин Агаларов говорил, что окончательное решение по восстановлению «Крокус Сити Холла» пока не принято. Тогда же он указывал, что оно будет зависеть от мнения губернатора Московской области, президента России Владимира Путина и общественности. На вопрос, к какому варианту склоняется он сам, Агаларов тогда ответил, что выступает за «созидание, за восстановление». В середине мая Воробьев заявлял, что говорить о новом строительстве на месте «Крокус Сити Холла» пока рано.

Сам «Крокус Сити Холл» входит в состав комплекса «Крокус» на Международной улице в Красногорске, который включает в себя выставочный центр «Крокус Экспо», торговый центр «Крокус Сити Молл» и развлекательный центр «Крокус Сити». Концертный зал был построен еще в 2009 году: его общая площадь составляла 38 тыс. кв м, а вместимость — 7200 человек (9500 с учетом танцевального партера). Инвестиции в его возведение оценивались в $70 млн. Изначально на этом месте Сrocus Group планировала создать аналог игровых центров MGM Grand, Venetian и Caesar Palace в Лас-Вегасе, в составе которых есть казино и концертный зал. Но эти планы так и не были реализованы из-за введения запрета на игорный бизнес в России. В самом «Крокус Сити Холле» выступали Scorpions, Sting, Элтон Джон и другие.

22 мая 2024 года в «Крокус Сити Холле» на концерте группы «Пикник» произошел теракт. В здание ворвалась группа вооруженных людей, они начали стрельбу и подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек, более 500 получили ранения, концертный зал был уничтожен. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России). В ходе расследования арестованы 18 человек, следует из постановления Басманного суда Москвы о продлении ареста четырем фигурантам дела.

Строительство схожего концертного зала на данный момент обойдется не меньше, чем в $150 млн, говорил ранее Агаларов. Он также отмечал, что страховка покроет лишь 1/30 или 1/40 суммы ущерба, нанесенного залу при теракте. Собеседники РБК оценивали ущерб от пожара в 10–12 млрд руб. «Крокус Сити Холл» был застрахован компанией «Ингосстрах». Сам объект находился в залоге у Газпромбанка, свидетельствует выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которую изучил РБК. Он был заложен по ипотечному договору от ноября 2023 года, обременение на недвижимость действует до 24 декабря 2032 года. Этот договор ранее перезаключался, в залог Газпромбанку объект попал в результате переуступки в декабре 2022 года.