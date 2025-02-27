Сын владельца «Крокуса» назвал сумму ущерба от теракта

Crocus Group потерял до $200 млн, поскольку концертный зал сгорел полностью, а посещаемость остальных объектов «Крокус Сити» упала, рассказал Агаларов. Он добавил, что после теракта против семьи было «очень много обвинений»

Эмин Агаларов (Фото: Мария Поспелова / Пресс-службы ГКД и Crocus City Hall / РИА Новости )

Примерный ущерб Crocus Group в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» составил $150-200 млн в зависимости от системы подсчета, заявил Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова.

Он подчеркнул, что теракт стал огромной трагедией для людей, пострадавших при нападении террористов или потерявших близких. «Если говорить с точки зрения бизнеса, то это был разрушительный эффект для всей компании Crocus Group, потому что парализовалась работа всех объектов на территории и снизилась посещаемость после того, как произошел теракт», — добавил он в интервью «РИА Недвижимость».

По его данным, благодаря «Крокус Сити Холлу» другие объекты «Крокус Сити» посещали дополнительные 6-7 тыс. человек каждый день. На возведение концертного зала потратили $70 млн, а теперь «от него ничего не осталось».

«Можно пересчитать со всей инфляцией, курсом доллара — ущерб непосредственно самого концертного зала миллионов 100. Я думаю, примерно столько же и ущерб торгового центра от потери посещаемости. 150-200 миллионов, смотря как считать», — пояснил Агаларов.

На семью Агаларовых и Crocus Group, продолжил он, «очень много обвинений в тот момент полетело». «Я считаю, что все это было очень несправедливо. Уверен, что следствие по итогам обнародует все факты», — добавил Эмин. Он также рассказал, что мемориал в память о погибших откроется на территории «Крокус Сити» в годовщину теракта, 22 марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу и подожгли здание, возгорание окончательно потушили только вечером 23 марта. Во время теракта и пожара погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. В рамках расследования задержаны более 10 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта.

«Крокус Сити Холл» во время атаки боевиков выгорел полностью, а крыша обрушилась. Собеседники РБК оценивали ущерб от пожара в 10–12 млрд руб. «Крокус Сити Холл» был застрахован компанией «Ингосстрах», но источник РБК на страховом рыке допускал, что сумма страхования может быть существенно ниже размера ущерба. Власти Подмосковья сообщили, что уничтоженную площадку восстанавливать не будут.