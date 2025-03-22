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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Открытие мемориала жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Фоторепортаж

У «Крокус Сити Холла» открыли мемориал жертвам теракта
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Сегодня — ровно год с момента теракта в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 145 человек. В годовщину атаки у сгоревшего здания открыли мемориал
Две стелы из черного гранита с фигурками летящих друг за другом журавлей установлены напротив концертного зала и второго павильона &laquo;Крокус Экспо&raquo;. На памятнике выгравирована надпись &laquo;В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Две стелы из черного гранита с фигурками летящих друг за другом журавлей установлены напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо». На памятнике выгравирована надпись «В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года».

Теракт в &laquo;Крокусе&raquo; произошел 22 марта прошлого года: вооруженные люди ворвались в здание перед концертом рок-группы &laquo;Пикник&raquo;, устроили поджог и открыли огонь, а затем скрылись. Были убиты 145 человек, еще более 500 пострадали, концертный зал полностью выгорел.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта прошлого года: вооруженные люди ворвались в здание перед концертом рок-группы «Пикник», устроили поджог и открыли огонь, а затем скрылись. Были убиты 145 человек, еще более 500 пострадали, концертный зал полностью выгорел.

Террористы приехали к &laquo;Крокус Сити Холлу&raquo; на автомобиле в 18:54, перед началом концерта группы &laquo;Пикник&raquo; и стали дожидаться посетителей. В 19:58 они открыли стрельбу по находившимся на улице, а затем продолжили стрельбу в холле и зрительном зале. После этого нападавшие подожгли зал с помощью бензина и в 20:11 покинули здание.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Террористы приехали к «Крокус Сити Холлу» на автомобиле в 18:54, перед началом концерта группы «Пикник» и стали дожидаться посетителей. В 19:58 они открыли стрельбу по находившимся на улице, а затем продолжили стрельбу в холле и зрительном зале. После этого нападавшие подожгли зал с помощью бензина и в 20:11 покинули здание.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация &laquo;Исламское государство&raquo; (запрещена в России). Минюст США в начале марта сообщил о задержании члена ИГ Мохаммада Шарифулла, также известного как Джафар, который инструктировал напавших на &laquo;Крокус&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Минюст США в начале марта сообщил о задержании члена ИГ Мохаммада Шарифулла, также известного как Джафар, который инструктировал напавших на «Крокус».

Церемония открытия мемориала началась с минуты молчания. После открытия состоялась панихида по жертвам теракта.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Церемония открытия мемориала началась с минуты молчания. После открытия состоялась панихида по жертвам теракта.

На открытии мемориала присутствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. &laquo;Год назад, 22 марта, здесь произошла ужасная трагедия. Миллионы людей во всем мире стали свидетелями жестокости, бесчеловечности и ужасного преступления. Здесь, в этом зале, оказались семьи со своими детьми, близкими, женами, родными. Они столкнулись с чудовищной жестокостью и варварством. Светлая память тем, кто пострадал в этой ужасной трагедии. Здесь правильно было сказано о мужестве и тяжелом испытании, которые пережили семьи близких&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На открытии мемориала присутствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Год назад, 22 марта, здесь произошла ужасная трагедия. Миллионы людей во всем мире стали свидетелями жестокости, бесчеловечности и ужасного преступления. Здесь, в этом зале, оказались семьи со своими детьми, близкими, женами, родными. Они столкнулись с чудовищной жестокостью и варварством. Светлая память тем, кто пострадал в этой ужасной трагедии. Здесь правильно было сказано о мужестве и тяжелом испытании, которые пережили семьи близких», — сказал он.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
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Теги
Андрей Любимов Андрей Любимов
мультимедиа Крокус Сити Холл теракт мемориал
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