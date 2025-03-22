Открытие мемориала жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Фоторепортаж

На открытии мемориала присутствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Год назад, 22 марта, здесь произошла ужасная трагедия. Миллионы людей во всем мире стали свидетелями жестокости, бесчеловечности и ужасного преступления. Здесь, в этом зале, оказались семьи со своими детьми, близкими, женами, родными. Они столкнулись с чудовищной жестокостью и варварством. Светлая память тем, кто пострадал в этой ужасной трагедии. Здесь правильно было сказано о мужестве и тяжелом испытании, которые пережили семьи близких», — сказал он.