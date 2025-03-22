Открытие мемориала жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Фоторепортаж
Сегодня — ровно год с момента теракта в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 145 человек. В годовщину атаки у сгоревшего здания открыли мемориал
Две стелы из черного гранита с фигурками летящих друг за другом журавлей установлены напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо». На памятнике выгравирована надпись «В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года».
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта прошлого года: вооруженные люди ворвались в здание перед концертом рок-группы «Пикник», устроили поджог и открыли огонь, а затем скрылись. Были убиты 145 человек, еще более 500 пострадали, концертный зал полностью выгорел.
Террористы приехали к «Крокус Сити Холлу» на автомобиле в 18:54, перед началом концерта группы «Пикник» и стали дожидаться посетителей. В 19:58 они открыли стрельбу по находившимся на улице, а затем продолжили стрельбу в холле и зрительном зале. После этого нападавшие подожгли зал с помощью бензина и в 20:11 покинули здание.
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Минюст США в начале марта сообщил о задержании члена ИГ Мохаммада Шарифулла, также известного как Джафар, который инструктировал напавших на «Крокус».
Церемония открытия мемориала началась с минуты молчания. После открытия состоялась панихида по жертвам теракта.
На открытии мемориала присутствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Год назад, 22 марта, здесь произошла ужасная трагедия. Миллионы людей во всем мире стали свидетелями жестокости, бесчеловечности и ужасного преступления. Здесь, в этом зале, оказались семьи со своими детьми, близкими, женами, родными. Они столкнулись с чудовищной жестокостью и варварством. Светлая память тем, кто пострадал в этой ужасной трагедии. Здесь правильно было сказано о мужестве и тяжелом испытании, которые пережили семьи близких», — сказал он.