Депутаты предложили ужесточить организацию концертов

В Госдуму внесен законопроект о повышении безопасности зрелищных мероприятий после теракта в «Крокусе». Документ уточняет порядок взаимодействия организаторов с органами безопасности и зрителями, но с отраслью он не обсуждался

Фото: Виктор Дмитриев / Global Look Press

Депутаты комитета Госдумы по культуре во главе с Еленой Ямпольской внесли законопроект, регламентирующий обеспечение мер безопасности на зрелищных мероприятиях. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, обратил внимание РБК.

В пояснительной записке к документу говорится, что «массовое совместное пребывание людей представляет собой потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан». Депутаты также апеллируют к теракту, который произошел в марте 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли более 140 человек, еще более 500 человек пострадали.

Законодатели признают, что частично меры безопасности на зрелищных мероприятиях уже прописаны в действующих нормативных актах, например, в законах «О полиции», «О противодействии терроризму», а также в рядах постановлений правительства. Но однозначного толкования терминов «место проведения зрелищного мероприятия» и «организатор зрелищного мероприятия» в законодательстве нет, уточняется в пояснительной записке. Также в нем нет и нормативного закрепления прав и обязанностей организаторов зрелищных мероприятий.

Что предлагают депутаты

В первую очередь, депутаты предлагают закрепить в «Основах законодательства Российской Федерации о культуре» понятия «место проведения зрелищного мероприятия» и «организатор зрелищного мероприятия». Под первым будет подразумеваться «здание, сооружение, комплекс зданий и сооружений, помещение, земельный участок, иной объект недвижимого имущества или объект движимого имущества, другие общественные места, предназначенные для проведения зрелищных мероприятий». Организатором зрелищного мероприятия предлагается признавать физическое или юрлицо, «взявшее на себя инициативу и ответственность за подготовку, финансирование и проведение зрелищного мероприятия».

Законодатели также предлагают внести в тот же документ новую статью «Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия». Эта статья обяжет собственника площадки и организатора мероприятия прописывать в договоре обязательство по «обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении зрелищного мероприятия».

Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении зрелищных мероприятий организатор или собственники площадки смогут привлекать так называемых контролеров-распорядителей. Сейчас они уже привлекаются для проведения спортивных мероприятий. Спортивное законодательство жестко регламентирует их деятельность: например, такими контролерами могут быть только совершеннолетние граждане России, а в их обязательства входят требования «от зрителей соблюдения общественного порядка» и информирование гостей «о порядке действий в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации и при эвакуации».

Организаторы зрелищных мероприятий также будут обязаны организовывать взаимодействие с органами госвласти и местного самоуправления «в решении вопросов обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении зрелищного мероприятия». В пояснительной записке уточняется, что организаторы концертов будут обязаны в срок не позднее 30 дней до начала мероприятия уведомлять «высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, территориальный орган МВД России о тематике, месте, дате, времени его проведения, о планируемом количестве его участников и незамедлительно уведомлять об изменении указанной информации». Сейчас сроки такого уведомления, например, по Москве — не позднее чем за 10 дней для мероприятий, предполагающих больше 5 тыс. посетителей.

Среди прочих обязательств депутаты предлагают информирование посетителей о прекращении мероприятия и о порядке действий в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию.

В случае принятия поправки вступят в силу 1 сентября 2024 года.

Кого касаются поправки Елена Ямпольская на уточняющий вопрос РБК по поводу того, что именно понимается под зрелищным мероприятием, апеллировала к статье 362 «Основ законодательства России о культуре», в соответствии с которой под зрелищными мероприятиями понимаются «театрально-зрелищные, культурно-просветительные или зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе публичное представление музейных предметов и музейных коллекций». «То есть все мероприятия в сфере культуры, проводимые организациями культуры и иными организациями, в том числе коммерческими, а также индивидуальными предпринимателями», — отметила она.

Как оценивают инициативу участники рынка

Глава концертной корпорации PMI (организовывала концерты Depeche Mode, Шакиры, Бритни Спирс, Slipknot) и совладелец билетного агрегатора Kassir.ru Евгений Финкельштейн в разговоре с РБК заявил, что не видел до публикации законопроекта его текста, а сами предложения никак не обсуждались с отраслью и с профильной Ассоциацией концертно-театральных и билетных организаций (объединяет практически всех ключевых участников рынка, агрегаторы билетов и площадки). По его словам, регламентации должна подлежать деятельность не организаторов мероприятий, а правоохранительных органов.

Финкельштейн, в частности, обратил внимание, что депутаты предлагают обязывать организаторов уведомлять правоохранителей о проведении концерта за 30 дней, но не уточняют, в какой срок полиция должна ответить. «И давайте будем честными: полиция бесплатно нам свои услуги не оказывает, — указывает собеседник РБК. — Никто бесплатно концерты не охраняет. А сотрудники частных охранных предприятий даже оружие при себе иметь не могут. В каждом договоре между организатором и площадкой и так прописаны пункты и о необходимости присутствия полиции, и об обеспечении безопасности. Но заниматься этим должны не мы. И не нашу деятельность нужно ужесточать».

В сфере коммерческих концертов за исключением базовых правил проведения безопасности отсутствуют единые правила проведения и общая для отрасли политика — в результате нет четких критериев рынка, непонятны его границы и участники, считают в МТС Live. «Нет единой и понятной системы запретов для проведения коммерческих концертов, — утверждают в компании. — Поэтому мы поддерживаем инициативы регулирования отрасли. Очень важно, чтобы участников отрасли привлекали к созданию этих правил — это позволит не только сделать проведение массовых мероприятий более безопасным для зрителей, но и улучшит качество работы рынка. Мы изучим предложенное постановление и хотели бы принять участие в его публичном обсуждении».

Опрошенные ранее РБК юристы и концертные промоутеры отмечали, что в текущем виде законодательство по обеспечению безопасности на массовых мероприятиях не конкретно, распределено по различным нормативным актом и имеет много лакун. Например, в нем отсутствует точный порядок определения количества сотрудников охраны. Организаторы не могут запросить у полиции конкретное количество сотрудников для обеспечения безопасности. А представители ЧОПов несут большую ответственность за превышение своих полномочий, нежели за их невыполнение. Отсутствие паспорта антитеррористической защищенности у площадки проведения мероприятия карается лишь штрафом.