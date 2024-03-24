Стало известно, кто страховал «Крокус Сити Холл»

Упрощенное урегулирование убытков ввели для клиентов «Ингосстраха», пострадавших в «Крокусе». Заявления принимают в мобильном приложении и в офисах компании

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Страховщиком сгоревшего «Крокус Сити Холла» была компания «Ингосстрах», сообщили РБК два источника на страховом рынке. Представитель «Ингосстраха» подтвердил эту информацию.

В компании заявили, что выполнят все свои обязательства в соответствии с договором страхования. «Вчера для клиентов, чье здоровье или имущество пострадало в результате этой трагедии, «Ингосстрах» ввел упрощенное урегулирование убытков. Дистанционное урегулирование доступно в мобильном приложении IngoMobile. Заявления от клиентов также принимаются и в офисах «Ингосстраха». В целях оказания психологической помощи «Ингосстрах» открыл дополнительные консультации кризисных психологов», — заявили в компании.

В «Ингосстрах» можно обратиться по следующим номерам: +7 (495) 956-55-55, +7 800 100-77-55. Для пострадавших организована отдельная линия, добавочный номер — 6.

Ущерб от пожара может оцениваться примерно в 10 млрд руб., сообщил один из источников РБК. Еще один собеседник отмечает, что сумма страхования по договору может быть существенно ниже суммы ущерба, которую оценивают эксперты.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин оценил ущерб от пожара в концертном зале в 6–12 млрд руб. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что помещение полностью выгорело. Владеющая залом компания «Крокус Интернешнл» пообещала восстановить его после теракта. Пожар удалось ликвидировать спустя сутки. По словам Люлина, в подобных случаях здание концертного зала проще снести, чем отремонтировать, из-за значительной деформации металлоконструкций.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, погибли 137 человек, пострадали 180. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщил Reuters. Задержаны 11 человек. Четырех из них нашли в Брянской области, в ФСБ назвали их непосредственными участниками теракта. По данным ведомства, они планировали пересечь границу с Украиной.

В воскресенье в России объявлен общенациональный траур.