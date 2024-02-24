Арбенина заявила о беззаконии из-за замены ее концерта чирлидершами
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина во время концерта в Хабаровске сообщила, что два ближайших выступления, запланированные позже на февраль, не состоятся.
Концерт в Хабаровске прошел 24 февраля в «Платинум Арене». На следующий день группа должна была выступить в Южно-Сахалинске, а 27 февраля — во Владивостоке.
Певица со сцены обратилась к зрителям и сообщила, что ей советовали молчать по поводу срыва других концертов на Дальнем Востоке. По ее словам, перед выступлением в Южно-Сахалинске, которое было запланировано за два месяца, «Ночным снайперам» в последнюю минуту сообщили, что вместо этого на той же площадке пройдет фестиваль «чир-спорт». «Знаете, что такое чир-спорт? Это чирлидерши, девчонки, которые выходят перед баскетбольными матчами», — сказала артистка.
Во Владивостоке, по словам певицы, концерт отменили из-за того, что «12 каких-то кривоногих упырей написали какие-то бумажки». Билеты на мероприятие купили пять тысяч человек, когда им вернут деньги, неизвестно.
«Я должна молчать об этом? Какого черта, я молчать об этом не буду. Даже если вы сегодня видите меня на этой сцене в последний раз, я не жалею о том, что сейчас сказала. Потому что нельзя, просто нельзя сносить вот это беззаконие», — заключила она. Певица показала зрителям плакат со словами «Ты будешь петь», после этого концерт продолжился.
РБК направил запросы в южносахалинский дворец спорта «Кристалл», в Министерство культуры Сахалинской области, в администрацию Южно-Сахалинска, в пресс-службу администрации Владивостока, в министерство культуры Приморского края и обратился за комментарием к концертному директору Дианы Арбениной.
С требованием отменить выступление Арбениной во Владивостоке выступило общественное движение «Культурный фронт России», которое ранее направляло несколько обращений, в частности, в Следственный комитет из-за «почти голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. После этого мэр Владивостока Константин Шестаков призвал организаторов концерта «Ночных снайперов» отменить мероприятие. При этом ранее в январе Муниципальный центр управления Владивостока обещал, что отменять концерт не будут, он пройдет «в соответствии с действующим законодательством».
Арбенина на протяжении 2023 года регулярно сталкивалась с отменой концертов в российских городах; в частности, в Йошкар-Оле местные власти пообещали не допустить выступлений тех, кто «негативно высказывается в адрес нашей страны». Отмену концертов артистка прокомментировала словами: «не бойся и стой на своем». Она подчеркивала также, что не намерена уезжать из России, о чем говорила еще в апреле 2022 года, когда выпустила песню «Не молчи» со словами: «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил».
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