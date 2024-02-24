 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Арбенина заявила о беззаконии из-за замены ее концерта чирлидершами

Арбенина заявила о беззаконии из-за отмены ее концертов на Дальнем Востоке
«Ночные снайперы» должны были выступить в Южно-Сахалинске и Владивостоке 25 и 27 февраля, но концерты не состоятся. По словам Арбениной, одно из выступлений заменили на фестиваль чирлидерш, о чем стало известно в последнюю минуту

Арбенина заявила о беззаконии из-за замены ее концерта чирлидершами
Video

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина во время концерта в Хабаровске сообщила, что два ближайших выступления, запланированные позже на февраль, не состоятся.

Концерт в Хабаровске прошел 24 февраля в «Платинум Арене». На следующий день группа должна была выступить в Южно-Сахалинске, а 27 февраля — во Владивостоке.

Певица со сцены обратилась к зрителям и сообщила, что ей советовали молчать по поводу срыва других концертов на Дальнем Востоке. По ее словам, перед выступлением в Южно-Сахалинске, которое было запланировано за два месяца, «Ночным снайперам» в последнюю минуту сообщили, что вместо этого на той же площадке пройдет фестиваль «чир-спорт». «Знаете, что такое чир-спорт? Это чирлидерши, девчонки, которые выходят перед баскетбольными матчами», — сказала артистка.

Мэр Владивостока призвал отменить концерты Орбакайте и Арбениной
Общество
Константин Шестаков

Во Владивостоке, по словам певицы, концерт отменили из-за того, что «12 каких-то кривоногих упырей написали какие-то бумажки». Билеты на мероприятие купили пять тысяч человек, когда им вернут деньги, неизвестно.

«Я должна молчать об этом? Какого черта, я молчать об этом не буду. Даже если вы сегодня видите меня на этой сцене в последний раз, я не жалею о том, что сейчас сказала. Потому что нельзя, просто нельзя сносить вот это беззаконие», — заключила она. Певица показала зрителям плакат со словами «Ты будешь петь», после этого концерт продолжился.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК направил запросы в южносахалинский дворец спорта «Кристалл», в Министерство культуры Сахалинской области, в администрацию Южно-Сахалинска, в пресс-службу администрации Владивостока, в министерство культуры Приморского края и обратился за комментарием к концертному директору Дианы Арбениной.

С требованием отменить выступление Арбениной во Владивостоке выступило общественное движение «Культурный фронт России», которое ранее направляло несколько обращений, в частности, в Следственный комитет из-за «почти голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. После этого мэр Владивостока Константин Шестаков призвал организаторов концерта «Ночных снайперов» отменить мероприятие. При этом ранее в январе Муниципальный центр управления Владивостока обещал, что отменять концерт не будут, он пройдет «в соответствии с действующим законодательством».

Арбенина на протяжении 2023 года регулярно сталкивалась с отменой концертов в российских городах; в частности, в Йошкар-Оле местные власти пообещали не допустить выступлений тех, кто «негативно высказывается в адрес нашей страны». Отмену концертов артистка прокомментировала словами: «не бойся и стой на своем». Она подчеркивала также, что не намерена уезжать из России, о чем говорила еще в апреле 2022 года, когда выпустила песню «Не молчи» со словами: «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил».

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Виктория Хабарова
Диана Арбенина отмена концертов Хабаровск Владивосток Южно-Сахалинск
Диана Арбенина фото

Диана Арбенина

певица
8 июля 1974 года
Материалы по теме
Власти сообщили, что отмены концерта Арбениной «не планируется»
Общество
В Томске отменили концерт Дианы Арбениной после «десятка жалоб»
Политика
В Бишкеке отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Над Белгородской областью сбили второй за день беспилотник Политика, 21:00
Мэр Донецка сообщил о повреждении жилых домов и ресторана при обстреле Политика, 20:45
Арбенина заявила о беззаконии из-за замены ее концерта чирлидершами Общество, 20:44
Перехваченный истребителями в США аэростат оказался любительским Политика, 20:33
«Барселона» впервые с сентября разгромила соперника в чемпионате Испании Спорт, 20:31
Россиянка упустила победу в первом в карьере финале турнира WTA Спорт, 20:24
В ЕС назвали сроки подготовки к переговорам о вступлении Украины Политика, 20:17
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Умная планировка: что это такое и почему актуально для любой квартиры РБК и ПИК, 20:11
Баффет сравнил рынок с казино в ежегодном послании акционерам Berkshire Инвестиции, 20:07
Карен Хачанов выиграл шестой турнир ATP в карьере Спорт, 20:03
Данилов не увидел ценности подписи США под Будапештским меморандумом Политика, 20:02
Сборная Белоруссии проиграла в полуфинале ЧМ по пляжному футболу Спорт, 19:59
ЕС назвал сроки первого транша Украине по новой программе помощи Политика, 19:46
Times of Malta узнала о сомнениях в заявлении ЕС из-за пункта об оружии Политика, 19:40