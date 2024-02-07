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Мэр Владивостока призвал отменить концерты Орбакайте и Арбениной

Мэр Владивостока Шестаков призвал отменить концерты Орбакайте и Арбениной
Орбакайте столкнулась с отменой нескольких концертов в Сибири и на Дальнем Востоке, об отмене концертов Арбениной в регионе пока не сообщалось, но ее выступления в прошлом году отменяли в других городах
Константин Шестаков
Константин Шестаков (Фото: Антон Балашов / РИА Новости)

Мэр Владивостока Константин Шестаков обратился к организаторам концертов Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной с просьбой отменить их выступления в городе, передают «Вести. Приморье» со ссылкой на сообщение муниципального центра управления Владивостока.

«Главой города Владивостока инициировано и направлено письмо организаторам концертов артисток Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, в котором рекомендуется отменить данные концерты во Владивостоке», — сказано в сообщении.

Основанием стало обращение общественного движения «Культурный фронт России», которое потребовало отменить концерты артисток. В декабре эта же организация направляла несколько обращений (например, в Следственный комитет и к гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту) в связи с проведением блогером Анастасией Ивлеевой «почти голой» вечеринки.

Концерт Орбакайте должен пройти во Владивостоке 19 марта, а Арбениной — 27 февраля.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Владивостока и к представителю Дианы Арбениной.

В Иркутске и Красноярске отменили концерты Кристины Орбакайте
Общество
Кристина Орбакайте


Орбакайте в последнее время столкнулась с отменой нескольких своих концертов — в Иркутске (должен был пройти 12 марта), Красноярске (7 марта), Улан-Удэ (13 марта). Кроме того, не состоится ее концерт в Хабаровске 18 марта, что подтвердили РБК в Хабаровском краевом музыкальном театре. «Нам никто не озвучил причин», — добавили в учреждении.

По данным портала Sibkassa, также перенесен концерт Орбакайте в Чите 14 марта (из-за отмены концерта в Улан-Удэ), отменены ее выступления в Новосибирске 8 марта и Благовещенске 15 и 16 марта.

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«В связи с отменой ряда городов в туре Кристины Орбакайте возникли накладки по логистике для других городов, совместно с директором артиста было принято решение о переносе тура на другие даты, о которых будет сообщено позже, всем купившим билеты денежные средства будут возвращены», — сообщил РБК организатор выступлений Орбакайте Сергей Зайцев.

У Арбениной и «Ночных снайперов» помимо Владивостока запланированы концерты в трех городах на Дальнем Востоке — Благовещенске (22 февраля), Хабаровске (24 февраля) и Южно-Сахалинске (25 февраля). Об их отмене не сообщалось. Однако в Хабаровске местное отделение Общероссийского народного фронта потребовало отменить концерты певицы (а заодно Орбакайте), передает хабаровская газета «Аргументы и факты». Власти Владивостока в январе сообщали, что не планируют отменять концерт Арбениной.

В прошлом году концерты Арбениной отменяли в Саратове, Томске, Ростове-на-Дону и других городах.

Замруководителя фракции партии «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева 8 февраля призвала бороться с «вирусом доносительства» в России. «Есть большая разница между сообщением о преступлении и вредоносным крючкотворством. К сожалению, некоторые общественные деятели строят на доносах свою карьеру», — заявила она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативы по борьбе с доносами, сказал, что «доносительство — это плохо, критика — это хорошо».

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Владивосток Кристина Орбакайте Диана Арбенина
Кристина Орбакайте фото

Кристина Орбакайте

певица, актриса
25 мая 1971 года
Диана Арбенина фото

Диана Арбенина

певица
8 июля 1974 года
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