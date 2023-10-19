В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной

Диана Арбенина (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

В Саратове отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, который должен был пройти 26 октября в городском Ледовом дворце. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе регионального Министерства спорта во «ВКонтакте».

«Концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на базе ЛДС «Кристалл» 26 октября, не состоится», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 13 октября, Арбенина обвинила власти республики Марий Эл в «диверсии» из-за отмены концерта в Йошкар-Оле. Выступление Арбениной должно было пройти 18 октября, однако министр культуры, печати и по делам национальностей республики Константин Иванов заявил, что концерт не состоится. Министерство культуры Марий Эл «очень поздно» узнало о мероприятии, поскольку это коммерческий проект, сказал министр.

«Этот сорванный концерт, эту отмену, власти республики Марий Эл, я расцениваю диверсией против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, любит свою публику», — заявила Арбенина в видеообращении в телеграм-канале. Певица уточнила, что будет «разбираться» с причинами произошедшего. «Это просто недостойно», — сказала она.

В апреле 2022 года Диана Арбенина выпустила песню «Не молчи» со словами «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил». После этого выступления «Ночных снайперов» отменили в разных городах России. Певица ответила на это словами из собственной песни «Гавань»: «Не бойся и стой на своем».

В июне Арбенина назвала отмену концерта на фестивале в Кемеровской области «наглым баном».