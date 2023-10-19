 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной

В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной
Диана Арбенина
Диана Арбенина (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

В Саратове отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, который должен был пройти 26 октября в городском Ледовом дворце. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе регионального Министерства спорта во «ВКонтакте».

«Концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на базе ЛДС «Кристалл» 26 октября, не состоится», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 13 октября, Арбенина обвинила власти республики Марий Эл в «диверсии» из-за отмены концерта в Йошкар-Оле. Выступление Арбениной должно было пройти 18 октября, однако министр культуры, печати и по делам национальностей республики Константин Иванов заявил, что концерт не состоится. Министерство культуры Марий Эл «очень поздно» узнало о мероприятии, поскольку это коммерческий проект, сказал министр.

«Этот сорванный концерт, эту отмену, власти республики Марий Эл, я расцениваю диверсией против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, любит свою публику», — заявила Арбенина в видеообращении в телеграм-канале. Певица уточнила, что будет «разбираться» с причинами произошедшего. «Это просто недостойно», — сказала она.

В апреле 2022 года Диана Арбенина выпустила песню «Не молчи» со словами «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил». После этого выступления «Ночных снайперов» отменили в разных городах России. Певица ответила на это словами из собственной песни «Гавань»: «Не бойся и стой на своем».

В июне Арбенина назвала отмену концерта на фестивале в Кемеровской области «наглым баном».

Читайте на РБК Pro
Российские вендоры вышли из тени западных. Как это изменило их работу
Время стариков: как мир дошел до геронтократии и чем это грозит
Взять двушку в Хошимине: стоит ли инвестировать в недвижимость Вьетнама
Из-за переписок в мессенджере возникает много проблем. 7 самых неприятных
Теги
Диана Арбенина отмена концертов Ночные снайперы
Материалы по теме
Арбенина обвинила власти Марий Эл в диверсии из-за отмены концерта
Политика
Двоих мужчин оштрафовали за «украинские лозунги» на концерте Арбениной
Общество
Арбенина после сообщений об отмене концерта пообещала спеть в Ростове
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 102,63 (-0,28) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 97,31 (-0,07) Инвестиции, 18:00
Две эпохи, одно здание: чем интересен клубный дом в 700 метрах от Кремля РБК Недвижимость, 20:14
Как работают госзакупки малого объема у российских МСП Национальные проекты, 20:14
От Артура Кларка до телевидения 4К: как развивалось спутниковое вещание РБК и Триколор, 20:13
Что такое боль, почему ее нельзя терпеть и как от нее избавиться Тренды, 20:11
Лукашенко уволил с должностей послов на Украине и в Эстонии Политика, 20:05
Компания PravoTech интегрирует искусственный интеллект в свои продукты Пресс-релиз, 19:56
Государство заработало на втором этапе крабовых аукционов ₽214 млрд Бизнес, 19:56
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 19:49
Играем с ChatGPT в «Угадай город»: как нейросеть анализирует изображения Экономика инноваций, 19:47
Госдепартамент США предупредил американцев об опасности по всему миру Политика, 19:46
Как зарубежный опыт поможет контролировать онлайн-торговлю алкоголем Новая Экономика, 19:36
«Трактор» прервал победную серию лидера КХЛ Спорт, 19:36
Минобороны Израиля пообещало скорое начало наземной операции в Газе Политика, 19:33
Евроаэропорт во Франции эвакуировали из-за угрозы взрыва Общество, 19:29